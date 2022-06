Phim của Ma Dong Seok dẫn đầu phóng vé Hàn Quốc đầu năm 2022

“The Roundup” của Ma Dong Seok tiếp tục duy trì ngôi đầu tại phòng vé Hàn Quốc. Bộ phim góp phần vực dậy phòng vé Hàn Quốc sau đại dịch Covid-19.

Yonhap đưa tin ngày 4/6, hãng phát hành phim ABO Entertainment đã cập nhật số liệu kinh doanh của tác phẩm The Roundup với tài tử Ma Dong Seok trong vai chính sau hơn hai tuần chính thức phát hành. Tính đến hiện tại, chỉ riêng tại Hàn Quốc, phim đã thu hút 8 triệu lượt khán giả tới rạp thưởng thức.

Theo số liệu thống kê của Hiệp hội Điện ảnh Hàn Quốc (KOFIC), tính đến ngày 3/6, The Roundup được chiếu tại 2.521 cụm rạp tại Hàn Quốc, với mức doanh thu xấp xỉ 65 triệu USD . Đây là tác phẩm nội địa đầu tiên cán mốc 8 triệu người xem tại Hàn Quốc trong giai đoạn 2020-2022. Tác phẩm điện ảnh Hàn Quốc gần nhất đạt kỷ lục này là Baekdusan (Thảm họa núi Baekdusan) phát hành năm 2019 với 8,2 triệu vé.

Trước đó, vào ngày 29/5, The Roundup đã trở thành bộ phim ăn khách nhất phòng vé Hàn Quốc năm 2022 với 6,5 triệu lượt vé bán ra. Chính thức khởi chiếu từ 18/5, chỉ sau hai ngày, phim đã bán được 1 triệu vé sau hai ngày. The Roundup liên tiếp xác lập các kỷ lục doanh thu mới cho phòng vé Hàn Quốc sau đại dịch.

Phần tiền truyện The Outlaws ra mắt năm 2017, thu về 52,9 triệu USD từ phòng vé, là bộ phim gắn nhãn R có doanh thu cao thứ ba lịch sử điện ảnh Hàn Quốc. Ảnh: Mega Box Plus M.

Cũng theo thống kê của KOFIC, The Roundup là phim ăn khách nhất phòng vé Hàn Quốc tháng 5 vừa qua. Phim vượt bom tấn siêu anh hùng Doctor Strange in the Mulitverse of Madness, chiếm 48,44% tỷ trọng doanh thu phòng vé nước này. Bước sang tuần đầu tháng 6, The Roundup đang tạm lui xuống vị trí thứ hai, nhường sân khấu cho bom tấn Jurassic World: Dominion vừa mở chiếu sớm.

Trong bảng tổng sắp dành riêng cho phim Hàn Quốc, The Roundup vẫn giữ vững ngôi quán quân sau hai tuần. Phim bỏ xa thành tích của các bộ phim đứng vị trí liền kề là I Want to Know Your Parents (doanh thu 3,1 triệu USD ) và The Red Herring ( 1,85 triệu USD ).

The Roundup là phần hậu truyện của tựa phim hành động ăn khách The Outlaws (2017). Nội dung phim xoay quanh chuyến phiêu lưu tiếp theo của thám tử Ma Seok Do (Ma Dong Seok) và đội điều tra tội phạm bạo lực tại sở cảnh sát. Lần này, họ sẽ truy đuổi Kang Hae Sang (Son Seok Gu), một siêu phản diện đang trú ngụ và gây tội ác tại Việt Nam.