Phim có Will Smith đóng chính dừng quay

Theo Variety, ê-kíp sản xuất đang tạm dừng quay phim "Fast and Loose". Trước đó, đạo diễn David Leitch cũng rút khỏi dự án.

Variety đưa tin ngày 3/4, quá trình sản xuất phim Fast and Loose bị chậm trễ do vụ việc của Will Smith. Đây là dự án Will Smith đảm nhận vai nam chính. Từ trước khi lễ trao giải Oscar 2022 diễn ra, đạo diễn David Leitch được cho là đã rút khỏi dự án và chuyển sang thực hiện phim Fall Guy cho Universal. Sau đó, ê-kíp sản xuất bắt đầu tìm kiếm đạo diễn mới. Tuy nhiên, hiện tại Netflix tạm dừng Fast and Loose.

Theo Variety, lý do Netflix tạm dừng sản xuất được cho là ồn ào của Will Smith. Ở lễ trao giải Oscar 2022, Will Smith bước lên sân khấu và tát Chris Rock khi nam diễn viên hài đùa cợt về mái tóc của vợ Smith, Jada Pinkett Smith.

Variety cho biết vẫn chưa rõ liệu nhà sản xuất có tiếp tục thực hiện Fast and Loose hay không. Nếu có, đơn vị sản xuất có tìm kiếm ngôi sao mới cho dự án để thay thế Will Smith?.

Will Smith đánh đồng nghiệp trên sân khấu Oscar.

Câu chuyện của Fast and Loose kể về tên tội phạm bị mất trí nhớ sau một cuộc tấn công. Sau khi thức dậy một cách bí ẩn ở Tijuana, nhân vật này bắt đầu tìm kiếm manh mối để khám phá về quá khứ của anh. Những manh mối dẫn anh đến hai danh tính - một là trùm tội phạm giàu có, còn lại là đặc vụ ngầm của CIA.

Theo Variety, ngoài Fast and Loose, công chúng đang tò mò xem liệu có bao nhiêu dự án khác bị ảnh hưởng bởi vụ việc của Will Smith ở lễ trao giải Oscar. Bộ phim truyền hình có sự tham gia của Smith là Emancipation đang trong quá trình hậu kỳ và được một số người coi như ứng cử viên giải thưởng tiềm năng cho năm tới. Will Smith vào vai nô lệ bỏ trốn ở Louisiana, người gia nhập Quân đội Liên minh. Phim dự kiến ​​ra mắt vào năm 2022 nhưng Apple vẫn chưa đưa ra ngày chính thức.

Ngày 1/4, tài tử Will Smith thông báo việc xin rút khỏi Viện Hàn lâm (AMPAS) sau sự cố tát Chris Rock trên sân khấu Oscar lần thứ 94. Anh chia sẻ: "Hành động của tôi khi tát Chris Rock là không thể tha thứ, bào chữa được. Danh sách những người bị tôi làm tổn thương rất dài, bao gồm Chris Rock, gia đình và bạn bè của anh ấy, người thân của tôi và tất cả khán giả trên toàn cầu. Tôi đã phản bội lại sự tin tưởng từ Viện Hàn lâm".