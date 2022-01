Phim bị hủy chiếu vì bê bối tình ái của Mạnh Mỹ Kỳ

Vướng ồn ào là người thứ ba khiến sự nghiệp của Mạnh Mỹ Kỳ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Bộ phim "Trái tim tôi bay lên" do cô đóng chính phải rút khỏi các rạp chiếu.

Ngày 20/1, On đưa tin bộ phim Trái tim tôi bay lên (Breaking Through) do Mạnh Mỹ Kỳ, Hạ Vũ đóng chính, đạo diễn Từ Tranh làm giám chế đã hủy lịch chiếu vào dịp Tết Nguyên đán 2022.

Trước đó, phim được lên lịch ra mắt đúng vào ngày mùng 4 Tết Nguyên Đán (4/2). Tuy nhiên, nhận thấy doanh thu phòng vé đặt trước không khả quan do khán giả tẩy chay nữ chính Mạnh Mỹ Kỳ, ê-kíp đã thay đổi ngày công chiếu.

Ngày 19/1, chủ đề "Kẻ thứ ba bay lên", chế từ tên của bộ phim trở thành từ khóa nóng trên mạng xã hội Trung Quốc. Khán giả bình luận việc để cho một diễn viên có bê bối về đạo đức xuất hiện trong dịp lễ đầu năm là không thỏa đáng. Nhiều người còn kêu gọi các cơ quan quản lý nghệ thuật cấm sóng Mạnh Mỹ Kỳ.

Phim Trái tim tôi bay lên phải dừng chiếu vì bê bối của Mạnh Mỹ Kỳ.

"Mạnh Mỹ Kỳ đối mặt với nguy cơ hết thời sớm", QQ bình luận. Sau thị phi đời tư, từ thần tượng nổi tiếng bậc nhất Trung Quốc, có hàng triệu người hâm mộ, sự nghiệp của sao nữ chững lại. Vài tháng qua, cô không có dự án nghệ thuật mới. Với việc dự án phim duy nhất bị hoãn chiếu vô thời hạn, Mạnh Mỹ Kỳ dường như khó còn đường trở lại giới giải trí.

Mạnh Mỹ Kỳ sinh năm 1998. Trước khi bị khán giả quay lưng, cô là nghệ sĩ thần tượng được yêu thích ở Trung Quốc. Mạnh Mỹ Kỳ từng là thành viên của nhóm nhạc Cosmic Girls và Hỏa Tiễn Thiếu Nữ. Ngoài ca hát, Mỹ Kỳ còn lấn sân sang diễn xuất với Tru tiên, Marna...

Tháng 10/2021, Mạnh Mỹ Kỳ vướng ồn ào là người thứ ba, chen chân vào mối tình của nhà sản xuất âm nhạc Trần Lệnh Thao. Vụ việc khiến hình ảnh của nữ ca sĩ bị ảnh hưởng. Cô bị nhiều thương hiệu và đài truyền hình hủy hợp tác.