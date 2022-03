Philippines mở cửa đón khách đã tiêm phòng

Sau nhiều nỗ lực chuẩn bị, Philippines đã mở cửa lại biên giới cho khách du lịch tiêm phòng đầy đủ, đồng thời dỡ bỏ các quy định cách ly.

Theo quy định mới, du khách từ hầu hết quốc gia trên thế giới đã tiêm phòng đầy đủ và có kết quả xét nghiệm RT-PCR âm tính trong vòng 48 giờ trước khi khởi hành sẽ không bị cách ly khi nhập cảnh vào Philippines. Ngoài ra, du khách cần tự theo dõi nếu phát hiện bất kỳ dấu hiệu hoặc triệu chứng nào cho đến ngày thứ 7 kể từ ngày đến quốc gia này.

Công tác chuẩn bị mở cửa du lịch nội địa

Để mở cửa ngành du lịch trở lại, trước đó Philippines không ngừng thực hiện các công tác chuẩn bị để đảm bảo dịch vụ du lịch an toàn cho du khách. Bộ Du lịch Philippines (DOT) đã đào tạo hơn 30.000 chuyên gia du lịch trong bối cảnh đại dịch để đảm bảo an toàn cho các nhân viên du lịch, đội ngũ nhân viên tuyến đầu và du khách. Bên cạnh đó, Bộ cũng theo dõi sát sao tình hình nhằm đảm bảo các quy trình về sức khỏe và an toàn được thực hiện nghiêm túc ở tất cả cơ sở du lịch trên cả nước.

Với việc áp dụng các quy trình an toàn và tiêu chuẩn sức khỏe này, du khách đến Philippines có thể trải nghiệm đầy đủ điểm đến thú vị như Manila, Boracay, Palawan, Cebu, Bohol hay Siargao. Bên cạnh đó, DOT cũng tăng cường bảo vệ nhóm lao động trong ngành du lịch qua các chương trình đào tạo duy trì chất lượng dịch vụ, giữ an toàn cho du khách lẫn người dân địa phương.

Đội ngũ này không chỉ được cập nhật những kỹ năng ứng phó với các yêu cầu theo quy định bình thường mới, mà còn được huấn luyện để mang đến cho du khách những trải nghiệm du lịch chất lượng cao.

Những điểm đến ấn tượng ở Philippines

Phillipines nổi tiếng với hàng nghìn đảo nhỏ và nhiều địa điểm du lịch khắp cả nước. Trong đó, Santiago là pháo đài Tây Ban Nha lâu đời nhất ở Philippines.

Năm 1571, người Tây Ban Nha đổ bộ tại đây, đồng thời xây dựng pháo đài phòng thủ sau khi phá hủy hết kiến trúc cũ. Nằm bên trong Walled city của thành cổ Intramuros ở Manila, di tích này đã chứng kiến ​​nhiều sự kiện lịch sử quan trọng của Philippines.

Pháo đài Santiago thu hút du khách quốc tế khi đến Philippines.

Được mệnh danh là “viên ngọc của Philippines”, đảo Boracay là một trong những nơi có bãi biển đẹp nhất thế giới ở Philippines. Đó là bãi biển White Beach cát trắng mịn trải dài, làn nước trong xanh như pha lê, cảnh hoàng hôn choáng ngợp...

Hòn đảo thiên đường này còn ghi dấu nhiều hoạt động và trải nghiệm, cùng những chuyến phiêu lưu hấp dẫn cho du khách.

Đảo Boracay nổi tiếng với bãi biển xanh trong trải dài.

Là quê hương của gần 170 hòn đảo, thành phố Cebu được mệnh danh là "cửa ngõ đến với hành trình thú vị" tại Philippines. Bên cạnh đó, những món ngon đặc sản cũng là điểm nhấn để du khách hòa mình vào văn hóa bản địa tại các khách sạn và khu nghỉ dưỡng sang trọng.

Trong khi đó, tỉnh Bohol lại được mệnh danh là một trong những điểm đến thân thiện nhất với du khách. Tỉnh đảo thuộc vùng Trung Visayas này thu hút du khách bởi thắng cảnh đa dạng, nổi bật có ngọn đồi chocolate kỳ lạ. Đồi này được hình thành từ địa chất đặc biệt của những ngọn đồi phủ cỏ xanh quanh năm, đến mùa khô biến thành màu nâu tựa chocolate, tạo nên cảnh quan ấn tượng.

Bohol còn được biết đến là vùng đất của một trong những loài linh trưởng quý hiếm và nhỏ nhất thế giới - khỉ lùn tarsiers.

Philippines có nhiều thắng cảnh du lịch say đắm lòng du khách.

Được đặt tên theo ý nghĩa biên giới sinh thái cuối cùng của Philippines, thiên đường biển Palawan là một trong những tỉnh nổi danh nhất nước về hệ sinh thái đa dạng. Nơi đây gây ấn tượng với nhiều bãi biển cát trắng tít tắp, các rạn san hô trải dài và những vách núi đá vôi cao vút. Biển Palawan sở hữu hệ sinh thái đa dạng và nhiều địa điểm du lịch vẫn bảo tồn được vẻ đẹp tự nhiên.

Nếu du khách đang tìm kiếm một điểm lướt sóng với đảo cát trắng, hồ thủy triều màu ngọc lam và đầm phá rợp bóng cọ, Siargao là lựa chọn lý tưởng. Siargao còn nổi tiếng với những chuyến phiêu lưu đến hang Balitas và hang Crystal. Tại đây, du khách sẽ được tận mắt chứng kiến làn nước trong vắt, mát lạnh và những nhũ đá lấp lánh như pha lê.

Những địa điểm du lịch tại Siargao nằm gần kề các nhà hàng, khách sạn mới mở, phục vụ nhu cầu khám phá kết hợp nghỉ dưỡng.