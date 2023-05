Phiên khoa học của Ipretty Group tại hội nghị da liễu thẩm mỹ

Hội nghị Da liễu thẩm mỹ toàn quốc lần thứ 6 đã được tổ chức trong 2 ngày 26/5 và 27/5. Công ty Cuộc Sống Tươi Đẹp - Ipretty Group đồng hành trong vai trò nhà tài trợ kim cương.

Tiếp nối thành công của những kỳ hội nghị trước, mới đây, Bệnh viện Da liễu Trung ương phối hợp Sở Y tế tỉnh Nghệ An và Bệnh viện Da liễu Nghệ An tổ chức Hội nghị Da liễu thẩm mỹ toàn quốc lần thứ 6, diễn ra vào hai ngày 26/5 và 27/5 tại TP Vinh, Nghệ An.

Hội nghị là cơ hội để những bác sĩ, chuyên gia về da liễu thẩm mỹ trao đổi, cập nhật kiến thức, cũng như chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn trong điều trị và chăm sóc da thẩm mỹ. Với sự góp mặt 1.000 đại biểu là các chuyên gia, bác sĩ hàng đầu trong nước và quốc tế, cùng hơn 90 bài báo cáo và trình diễn kỹ thuật mới nhất được trình bày trong 2 phiên toàn thể và 20 phiên đồng thời, hội nghị đã cung cấp nhiều kiến thức và thông tin giá trị.

Đồng hành cùng Hội nghị Da liễu thẩm mỹ toàn quốc lần thứ 6 trong vai trò nhà tài trợ kim cương, Công ty Cuộc Sống Tươi Đẹp - Ipretty Group mang đến các dòng mỹ phẩm, dược mỹ phẩm cao cấp cùng nhiều công nghệ, phương pháp làm đẹp tiên tiến từ các thương hiệu dược mỹ phẩm hàng đầu.

Trong khuôn khổ hội nghị, gian hàng Ipretty Group đón tiếp đông đảo đại biểu, khách hàng ghé thăm, tham quan, tìm hiểu và trải nghiệm sản phẩm. Đặc biệt, tất cả dòng sản phẩm, công nghệ làm đẹp được Ipretty Group mang đến hội nghị lần này đều nhận sự quan tâm và phản hồi tích cực từ các chuyên gia, bác sĩ, đại biểu và khách hàng.

Ipretty Group là nhà tài trợ kim cương tại hội nghị da liễu thẩm mỹ toàn quốc lần thứ 6.

Không chỉ giới thiệu và quảng bá sản phẩm, Ipretty Group còn tổ chức nhiều hoạt động tương tác trực tiếp tại gian hàng với hàng nghìn quà tặng hấp dẫn, thu hút sự tham gia nhiệt tình của đại biểu, khách hàng. Trong đó, nổi bật nhất là chương trình Lucky Draw - bốc thăm trúng thưởng với hơn 40 giải thưởng hấp dẫn, giá trị quà tặng lên đến 22 triệu đồng.

TS.BS Nguyễn Hữu Quang (giữa) tại gian hàng Ipretty Group.

Tiếp nối thành công của chuỗi hoạt động tại hội nghị, Ipretty Group tổ chức phiên khoa học riêng với chủ đề:“Tiếp cận đa phương thức trong thẩm mỹ da” vào trưa ngày 26/5. Phiên khoa học Ipretty Group có sự đồng hành của các bác sĩ trong lĩnh vực da liễu thẩm mỹ: Chủ tọa - báo cáo viên TS.BS Nguyễn Hữu Quang, chủ tọa - báo cáo viên TS.BS Nguyễn Thị Hồng Chuyên, báo cáo viên ThS.BS Thân Trọng Tùy và báo cáo viên BS Hoàng Văn Tâm.

Nhờ những chủ đề mới lạ, giải pháp có giá trị trong chăm sóc, điều trị và thẩm mỹ da ứng dụng các công nghệ tiên tiến, 5 bài báo cáo của 5 bác sĩ trong phiên khoa học Ipretty Group đã nhận được đánh giá cao của đông đảo bác sĩ, đại biểu, khách hàng. Dù diễn ra trong khoảng thời gian ngắn, phiên khoa học của Ipretty Group đã mở ra bước tiến mới trong ngành thẩm mỹ nội khoa khi lần đầu tiên những xu hướng làm đẹp mới nhất được hé lộ, cung cấp nhiều thông tin hữu ích và chuyên sâu trong điều trị, chăm sóc và thẩm mỹ da.

TS.BS Nguyễn Hữu Quang báo cáo tại phiên khoa học Ipretty Group.

Sau hơn 1 thập kỷ phát triển, Ipretty Group đã đạt được những thành tựu đáng chú ý khi là nhà phân phối tại Việt Nam của 15 thương hiệu dược mỹ phẩm hàng đầu, trở thành đối tác của 28 bệnh viện hàng đầu và 3.000 đại lý trên khắp cả nước.

Với tôn chỉ phát triển bền vững, tất cả sản phẩm được phân phối bởi Ipretty Group đều phải qua các khâu kiểm soát nghiêm ngặt, thử nghiệm lâm sàng với đội ngũ chuyên gia trước khi đưa ra thị trường, nhằm đảm bảo sản phẩm phù hợp với làn da châu Á và cam kết hiệu quả với người tiêu dùng. Đặc biệt, Ipretty Group còn chú trọng đến khâu đào tạo, chuyển giao công nghệ đến các đối tác, bác sĩ, đại lý để có thể áp dụng công nghệ đúng chuẩn, mang lại hiệu quả cao cho người thực hiện.

Tất cả sản phẩm, dịch vụ của Ipretty Group không chỉ được các bác sĩ da liễu, người tiêu dùng Việt Nam tin dùng và đánh giá cao, mà còn được khẳng định tại các diễn đàn da liễu và thẩm mỹ trong nước lẫn quốc tế. Tham dự Hội nghị Da liễu thẩm mỹ toàn quốc lần thứ 6, một trong những hội nghị lớn nhất năm của ngành da liễu thẩm mỹ, là minh chứng cho uy tín và chất lượng của Ipretty Group.