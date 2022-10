"Top Gun: Maverick" biến mất khỏi top 10 phim ăn khách nội địa. Trước đó, bom tấn này từng gây bão với 19 tuần liên tiếp thành công tại phòng vé.

'Phi công siêu đẳng' đã hạ cánh sau 19 tuần.

Tờ Screenrant đưa tin, Top Gun: Maverick lần đầu tiên bị đánh bật khỏi top 10 phòng vé nội địa sau 20 tuần kể từ khi phát hành. Bom tấn này là phần tiếp theo của bộ phim tiền nhiệm ăn khách Top Gun ra mắt năm 1986.

Chấm dứt chuỗi kỳ tích “phá đảo” phòng vé

Nguồn tin cho hay phòng vé nội địa cuối tuần này chứng kiến ​​ba bộ phim mới lọt vào top 10. Cụ thể, tác phẩm kinh dị giật gân Smile hiện dẫn đầu, theo sau là vở nhạc kịch Lyle, Lyle Crocodile của Shawn Mendes và Amsterdam đang giữ vị trí thứ 3.

Bất ngờ là, phần tiếp theo của series sát nhân Terrifier 2 đã lật đổ Maverick, vươn lên chiếm lĩnh top 10. Đây là lần đầu tiên bộ phim này biến mất khỏi danh sách phim ăn khách nhất kể từ thời điểm phát hành hơn 4 tháng trước.

Trong tuần vừa qua, Maverick thu về hơn 1.6 triệu USD nâng tổng doanh thu phòng vé tại thị trường Mỹ lên tới con số 714 triệu USD (theo Box Office Mojo). Bộ phim của đạo diễn Joseph Kosinski trước đó đã giữ vững vị thế tại rạp trong suốt 19 tuần qua, yên vị trong danh sách top 10 phim ăn khách nhất nội địa, thậm chí thường xuyên lọt vào top 5.

Ra mắt trong thời điểm mùa phim hè sôi động, Maverick lập nên kỳ tích vô tiền khoáng hậu, bất chấp sự cạnh tranh từ hơn 30 phim mới ra mắt kể từ ngày 27/5. Trong đó bao gồm cả những bom tấn đình đám như Jurassic World: Dominion và Thor: Love and Thunder hay Doctor Strange in the Multiverse of Madness của nhà Marvel.

Ngay trong tuần đầu tiên đổ bộ màn ảnh rộng, Top Gun 2 đã gây chao đảo thị trường phim với doanh thu mở màn đáng kinh ngạc: 126,7 triệu USD . Thời điểm đó, giới phê bình nhận định đây sẽ là cú nổ lớn nhất phòng vé toàn cầu trong năm nay. Và điều này đã được chứng minh sau chuỗi thành tích khủng mà bộ phim gặt hái được. Tính đến hiện tại, Maverick thu về 1,480 tỷ đô la trên toàn thế giới, trở thành phim nội địa có doanh thu cao thứ năm mọi thời đại.

Maverick lần đầu tiên thất thế sau chuỗi thành tích khủng tại phòng vé nội địa.

Với sự tham gia của nam tài tử Tom Cruise, Maverick lấy bối cảnh 3 thập kỷ sau phần đầu tiên ra mắt năm 1986. Bộ phim theo chân phi công Pete Mitchell, người cố ý né tránh việc thăng hàm sau khoảng thời gian dài phục vụ quân đội chính phủ. Bất ngờ thay, Pete được giao trọng trách đào tạo một thế hệ phi công siêu đẳng mới cho một nhiệm vụ chuyên biệt. Trong số đó có con trai một người bạn thân quá cố của anh, Bradley “Rooster” Bradshaw.

Nước cờ của nhà sản xuất

Với sự sáng tạo từ nền tảng kịch bản các bom tấn hành động cuối thế kỷ trước, Maverick đem lại những tình tiết mới lạ và nhận về sự ủng hộ nhiệt liệt từ công chúng lẫn giới phê bình. Tác phẩm gây ấn tượng tích cực khi mang đến nhiều hiệu ứng đã mắt cùng âm thanh hoành tráng. Bên cạnh đó, nhà sản xuất rất biết cách chiều lòng khán giả với việc nâng tầm “trải nghiệm thị giác điện ảnh” bằng những góc quay đặc sắc, tạo nên cảm giác nhập vai chân thực, sống động.

So sánh với những bom tấn thành công khác trong lịch sử, Top Gun: Maverick đặc biệt và kỳ lạ ở chỗ, một nửa tổng doanh thu lại đến từ phòng vé nội địa. Bởi thông thường, thị trường quốc tế chiếm tỷ trọng lớn hơn rất nhiều trong tổng doanh thu của một tác phẩm, đặc biệt với thể loại phim hành động.

Maverick là một nước cờ đầy tính toán của nhà sản xuất.

Lý giải cho điều này, giới chuyên môn nhận định đó là do cách tiếp cận độc đáo của Top Gun: Maverick. Đây là yếu tố quyết định, cho phép phim trở nên có sức hút rộng rãi trên tất cả vùng miền, lãnh thổ. Nhà sản xuất cũng lựa chọn Tom Cruise, một siêu sao được yêu thích và chào đón nhiệt liệt tại thị trường nội địa.

Chiến thuật tìm kiếm những bộ phim hành động được yêu thích thập niên 1980-1990 và thổi vào đó hơi hướm hiện đại cuối cùng cũng mang lại hiệu quả. Theo Cruise, đó là một phần lý do tại sao anh đã phải đợi hơn 3 thập kỷ để quay lại với bộ phim. Các nhà sản xuất chưa sẵn sàng làm phần phim mới cho tới khi họ có một câu chuyện đặc biệt và công nghệ phát triển để có thể nghiên cứu sâu hơn về trải nghiệm của một phi công chiến đấu.

Chủ tịch hãng Paramount, Chris Aronson cũng nhấn mạnh về "sức mạnh của cách kể chuyện hiệu quả". "Nếu bạn có một câu chuyện hay và biết cách hiện thực hóa nó, khán giả sẽ phải đổ xô tới xem phim của bạn”, ông tiết lộ.

Sở hữu cốt truyện hấp dẫn, cách khai thác chủ đề tinh ý và sáng tạo cùng những chiến lược tinh ranh từ nhà sản xuất, không khó để lý tại sao Maverick lại trở thành một bộ phim thành công, được yêu thích tới như vậy. Đơn cử, trên trang Rotten Tomatoes, phim nhận được “chứng nhận tươi” tới từ các nhà phê bình và khán giả lần lượt là 96% và 99%, một điểm số cao kỷ lục.