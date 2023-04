Phạt người đàn ông 67 tuổi đi xe đạp vi phạm nồng độ cồn

Vi phạm nồng độ cồn khi đi xe đạp trên đường, người đàn ông 67 tuổi bị lực lượng CSGT lập biên bản xử phạt hành chính, tạm giữ phương tiện.

Ngày 20/4, Công an huyện Châu Thành (Long An) cho biết cảnh sát giao thông của huyện này vừa qua đã lập biên bản xử phạt hành chính đối với ông L.V.T. (67 tuổi, ngụ ấp Thanh Hòa, xã Thanh Phú Long) do điều khiển xe đạp tham gia giao thông nhưng trong cơ thể có nồng độ cồn.

Xe đạp của ông T. bị lực lượng chức năng tạm giữ. Ảnh: M.Đ.

Trước đó, trong lúc làm nhiệm vụ tuần tra, lực lượng CSGT phát hiện ông T. đạp xe trên đường với biểu hiện say xỉn.

Lực lượng chức năng đã ra hiệu lệnh dừng phương tiện. Qua kiểm tra xác định ông T. có nồng độ cồn 0,4 miligam/1 lít khí thở. Với mức vi phạm này, CSGT lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ chiếc xe đạp trị giá 1,4 triệu đồng vừa được ông T. mua ít hôm.

Theo Ban ATGT tỉnh Long An, thời gian qua, lực lượng CSGT trong toàn tỉnh tăng cường thực hiện chuyên đề tăng cường kiểm tra, xử lý người điều khiển phương tiện tham gia giao thông vi phạm nồng độ cồn, vẫn phát hiện rất nhiều trường hợp vi phạm.

Trong 3 tháng đầu năm 2023, toàn tỉnh đã xử phạt 3.045 trường hợp vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông với số tiền hơn 17,4 tỷ đồng . Số trường hợp vi phạm và tiền xử phạt cao tương đương năm 2022.

Luật Phòng chống tác hại rượu, bia và Nghị định 100/NĐ-CP quy định rất rõ về việc cấm người điều khiển phương tiện tham gia giao thông có nồng độ cồn trong cơ thể.

Theo Nghị định 100/NĐ-CP, người điều khiển xe đạp, xe đạp điện sẽ bị xử phạt 80-100 nghìn đồng khi lái xe có nồng độ cồn nhưng chưa vượt quá 50 mg/100 ml máu hoặc chưa vượt quá 0,25 mg/l khí thở.

Phạt 200-300 nghìn đồng khi người đi xe đạp, xe đạp điện có nồng độ cồn vượt quá 50 mg-80 mg/100 ml máu hoặc vượt quá 0,25 mg đến dưới 0,4 mg/l khí thở; 400-600 nghìn đồng khi trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 80 mg/100 ml máu hoặc vượt quá 0,4 mg/l khí thở.

Ngoài ra, người vi phạm sẽ bị tạm giữ phương tiện đến 7 ngày.