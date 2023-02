Phát ngôn của Hari Won bị chỉ trích

Việc Hari Won nói chỉ chơi với người đẹp vì họ không sân si, dễ thương và tốt tính đang gây tranh cãi. Tuy nhiên, nữ ca sĩ từ chối giải thích về phát ngôn của mình.

Bài viết mới khiến Hari Won bị chỉ trích.

Bài viết mới của Hari Won đang gây tranh cãi trên mạng xã hội. Cụ thể, nữ ca sĩ đăng một tấm ảnh chụp cùng bạn và viết: “Theo kinh nghiệm của mình, đa số người đẹp không sân si, dễ thương và tốt tính. Nên mình hầu hết chỉ chơi với mấy bạn xinh thôi”.

Bài viết trên được chia sẻ trên hàng loạt diễn đàn và vấp phải ý kiến trái chiều. Hầu hết bình luận cho rằng Hari Won đang xem trọng ngoại hình, trong khi vẻ bề ngoài không thể hiện nhân cách của một người.

Ngay phía dưới bài đăng của Hari Won, nhiều người đã bình luận để phản bác quan điểm mà nữ ca sĩ đưa ra.

“Vậy những người từ nhỏ sinh ra đã không may mắn được ăn sang, mặc đẹp hoặc không may mắn có gương mặt ưa nhìn là do người ta sân si hay sao. Chị làm nghệ sĩ thì nên phát ngôn cẩn thận, suy nghĩ kỹ trước khi nói”, tài khoản Thiên Nga bình luận.

Nhiều khán giả chung quan điểm: “Nhan sắc không quyết định nhân phẩm”, “Câu này không đúng, Hari Won chắc gì đã quen hết người trên thế giới để đúc kết được câu đó. Dựa theo thống kê nào hay chỉ dựa theo vài người quen ít ỏi của bản thân rồi đánh giá số đông. Tính cách không do ngoại hình quyết định. Tốt gỗ hơn tốt nước sơn”.

Một tài khoản phân tích ở góc độ body shaming từ phát ngôn: "Không chỉ Hari Won, thực tế cuộc sống hiện nay, nhiều người có tư tưởng trọng ngoại hình. Đây là mầm mống của những phân biệt đối xử về ngoại hình, body shaming trong xã hội hiện nay, dẫn đến việc người đẹp được trọng dụng, kính nể, có nhiều cơ hội, trong khi người không có lợi thế ngoại hình, người khuyết tật bị chế giễu, gặp khó khăn trong công việc, cuộc sống. Tư tưởng như Hari Won là cực kỳ độc hại, phiến diện và rất thiếu hiểu biết. Việc cô là người nổi tiếng nhưng phát ngôn sốc nổi như vậy là rất đáng bị lên án".

Hari Won không lên tiếng về bài viết gây tranh cãi.

Tuy nhiên, nhiều khán giả cũng bênh vực Hari Won. Họ cho rằng nữ ca sĩ chỉ đơn giản muốn khen ngợi người bạn chụp hình cùng hoặc nói đến vẻ đẹp tâm hồn thay vì ngoại hình.

Zing liên hệ về vấn đề trên nhưng đại diện Hari Won từ chối giải thích.

Hari Won sinh năm 1985, bắt đầu hoạt động nghệ thuật tại Việt Nam từ năm 2014. Cô kết hôn với Trấn Thành vào tháng 12/2016. Trong thời gian hoạt động, Hari Won không ít lần gây tranh cãi vì phát ngôn trên mạng xã hội hoặc khi làm MC.

Năm 2017, Hari Won từng bị khán giả nhận xét phiến diện, thiếu hiểu biết về phụ nữ Việt với phát ngôn "phụ nữ Việt lấy chồng Hàn chỉ vì tiền". Tuy nhiên, sau đó, đại diện của nữ ca sĩ khẳng định cô phát ngôn khác như vậy. "Hari Won nói phụ nữ Việt lấy chồng Hàn không vì tình yêu thì là vì tiền", người đại diện giải thích.

Ngoài ra, trong một chương trình, vì phát âm tiếng Việt không rõ ràng và bị Trường Giang yêu cầu đọc dễ hiểu hơn, Hari Won đáp: "Em đọc cho người ta hiểu đó. Những người thông minh ai cũng hiểu em nói gì hết". Trường Giang lập tức tiếp lời: “Chẳng lẽ những người không hiểu em là không thông minh hả?". Hari Won đáp: "Em có nói gì đâu".

Chuyện tình cảm giữa cô và Trấn Thành cũng gây xôn xao dư luận. Thời gian qua, Hari Won dành phần lớn thời gian ở Seoul (Hàn Quốc) để điều trị căn bệnh liệt cơ mặt. Giọng ca Hương đêm bay xa sử dụng phương pháp châm cứu để cải thiện tình trạng. Cũng vì ít xuất hiện bên Trấn Thành nên hai người rộ tin đồn ly hôn. Tuy nhiên, Trấn Thành khẳng định vợ chồng anh vẫn duy trì tình cảm tốt đẹp.

"Trấn Thành và Hari Won quấn quýt, yêu thương nhau. Và tôi là người được chứng kiến nhiều nhất. Vì thế, khi đọc được những tin đồn hai người chia tay, tôi cũng thấy khó chịu. Mọi người hãy tin rằng vợ chồng này hiện vui vẻ, hạnh phúc", quản lý của nữ ca sĩ chia sẻ.