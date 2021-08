Phát hiện súng, còng số 8 trong căn nhà thuê

Cảnh sát kiểm tra hành chính căn nhà thuê ở TP Đồng Xoài phát hiện 12 người cư trú tại đây cùng với súng, đao, kiếm, còng số 8, côn nhị khúc, ống nhòm.

Ngày 24/8, Công an phường Tân Phú cho biết đang củng cố hồ sơ để chuyển lên Công an TP Đồng Xoài (tỉnh Bình Phước) thụ lý theo thẩm quyền vụ việc 12 người tụ tập trong căn nhà thuê cùng với nhiều hung khí nguy hiểm.

Công an lấy lời khai những người trong căn nhà thuê. Ảnh: Công an cung cấp.

Chiều 23/8, tổ công tác gồm Công an TP Đồng Xoài và Công an phường Tân Phú bất ngờ kiểm tra hành chính căn nhà ở khu phố Phú Lộc, do Nguyễn Thịnh (34 tuổi, người địa phương) thuê để ở.

Thời điểm kiểm tra, công an phát hiện trong nhà có 12 người, trong đó 9 người không xuất trình được giấy đăng ký tạm trú, tạm vắng. 3 người còn lại không xuất trình được chứng minh nhân dân.

Số hung khí được phát hiện trong căn nhà do Nguyễn Thịnh thuê. Ảnh: Công an cung cấp.

Những người trên khai có hộ khẩu thường trú tại TP Đồng Xoài và các tỉnh Bến Tre, Kiên Giang, TP.HCM.

Kiểm tra căn nhà, cảnh sát phát hiện một ôtô và 6 xe máy và hàng chục hung khí như súng ngắn, súng dài, đao, kiếm, dao, dao găm, côn nhị khúc, ống nhòm, gậy cao su, còng số 8…

Công an phường Tân Phú đã lập biên bản tạm giữ số hung khí trên và đưa 12 người về trụ sở.