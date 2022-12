Phát hiện nhiều sản phẩm hỗ trợ giảm cân, bổ thận chứa chất cấm

Cơ quan chức năng cảnh báo người dân không mua hay sử dụng các sản phẩm này trong thời gian xử lý vụ việc.

Các loại thuốc giảm cân, bổ thận được phát hiện chứa chất cấm. Ảnh: towfiqu_barbhuiya.

Mới đây, Cục An toàn Thực phẩm, Bộ Y tế đã nhận được báo cáo của Viện Kiểm nghiệm An toàn Vệ sinh Thực phẩm Quốc gia và Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh Vĩnh Phúc về việc phát hiện các sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe có chứa chất cấm.

Các sản phẩm này bao gồm:

Các sản phẩm chứa chất cấm được phát hiện. Ảnh: VFA.

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Adam Xmen có ngày sản xuất là 2/6/2021, hạn sử dụng đến 1/6/2024, số lô 00121.

Sản phẩm được đóng 30 viên nang cứng/lọ/hộp, có số xác nhận công bố là 6584/2018/ĐKSP, sản xuất tại Công ty Cổ phần Dược phẩm Pulipha. Thương nhân chịu trách nhiệm về sản phẩm là Công ty Cổ phần Dược phẩm Quốc tế Việt Pháp có địa chỉ tại số 15, Nguyễn Khuyến, Ngô Quyền, TP Hải Phòng.

Trước đó, mẫu sản phẩm kiểm tra được lấy tại nhà thuốc Khánh Lan, nằm trên đường Tôn Đức Thắng, phường Khai Quang, TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Qua kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện chất cấm là Sildenafil có trong sản phẩm.

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe KisuNew giảm cân trà xanh có ngày sản xuất là 23/8/202, hạn sử dụng đến 22/8/2024, số lô 030821, cũng được lấy mẫu tại nhà thuốc Khánh Lan.

Sản phẩm được đóng hộp 20 viên, có số đăng ký sản phẩm là 4801/2019/ĐKSP, sản xuất tại Công ty Cổ phần Dược Trung ương Viheco. Thương nhân chịu trách nhiệm về chất lượng và phân phối sản phẩm là Công ty TNHH thương mại thực phẩm Nam Phát có địa chỉ ở số 268, Trương Vĩnh Ký, phường Tân Thành, quận Tân Phú, TP.HCM.

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện chất cấm một loạt chất cấm gồm Phenolphtalein, Sibutramine, Desmethylsibutramine, Desisobutyl-benzylsibutramine trong sản phẩm này.

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Loss Weight Phục Linh Collagen có ngày sản xuất là 26/3/2021 và hạn sử dụng đến ngày 25/3/2024, số lô là 20210326

Sản phẩm được đóng hộp 3 vỉ, 12viên/vỉ, có số xác nhận công bố là 15076/2017/ATTP-XNCB, sản xuất tại American Biological & Technology (HK) Limited, địa chỉ ở 903 Dannies HSE 20 Luard Road, Wanchai, Hong Kong. Thương nhân nhập khẩu và phân phối là Sao Việt Imex.,JSC

Trước đó, mẫu sản phẩm kiểm tra được lấy tại nhà thuốc Quang Minh 3 có địa chỉ ở số nhà 1, ngõ 8, đường Nguyễn Tất Thành, TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

Cơ quan chức năng đã phát hiện 2 chất cấm trong sản phẩm này gồm Sibutramine và Desmethylsibutramine.

Cũng liên quan sản phẩm Loss Weight Phục Linh Collagen, Cục An toàn Thực phẩm còn phát hiện thêm mẫu vi phạm được lấy từ quầy thuốc Thiên An tại đường Hùng Vương, khu phố 2, thị trấn Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, chứa chất cấm Sibutramine.

Sản phẩm được sản xuất tại Medistar, JSC và có thương nhân phân phối là Imex Phu cuong, JSC

Để đảm bảo an toàn sức khỏe cho người sử dụng, trong thời gian cơ quan chức năng đang xử lý vụ việc, Cục An toàn Thực phẩm cảnh báo và đề nghị người tiêu dùng không mua cũng như sử dụng sản phẩm có các thông tin nêu trên.

Trong trường hợp phát hiện sản phẩm này lưu hành trên thị trường, Cục An toàn Thực phẩm đề nghị người dân thông báo cho cơ quan chức năng để xử lý theo quy định của pháp luật.

Về chất cấm Sibutramine được phát hiện trong các sản phẩm giảm cân nêu trên, chất này có tác dụng ức chế sự thèm ăn, tăng cảm giác no và có thể làm tăng sinh nhiệt. Hiệu quả của nó đã được chứng minh trong nhiều nghiên cứu lâm sàng và dựa trên sự ức chế tái hấp thu norepinephrine và serotonin.

Nó đã từng được phê duyệt như một biện pháp bổ sung cho bệnh béo phì (BMI ≥ 30). Sibutramine thường dẫn đến các tác dụng không mong muốn như đánh trống ngực, tăng huyết áp, táo bón, khô miệng, giãn mạch, đau đầu và mất ngủ.

Sibutramine đã bị rút khỏi thị trường ở nhiều quốc gia vào năm 2010. Các thành phần hoạt tính khác từ nhóm SSNRI như thuốc chống trầm cảm venlafaxine (Efexor®, generics) và duloxetine (Cymbalta®) cũng ức chế sự thèm ăn, nhưng không được chấp thuận cho chỉ định này.