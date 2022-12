Phát hiện một hộ dân trồng gần 1.200 cây cần sa trên rẫy

Lực lượng chức năng phát hiện gia đình ông Nguyễn Văn Phúc trồng gần 1.200 cây cần sa tại địa điểm sâu trong rẫy.

Ngày 27/12, Đội Cảnh sát điều tra Công an huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang, phối hợp với Công an xã An Minh Bắc kiểm tra, phát hiện, bắt quả tang gia đình ông Nguyễn Văn Phúc (61 tuổi, ngụ ấp An Thạnh, xã An Minh Bắc) trồng gần 1.200 cây cần sa tại địa điểm sâu trong rẫy, bao quanh là cây sậy um tùm.

Lực lượng chức năng đã kiểm tra, thu giữ 535 cây cần sa 2 tháng tuổi và 655 cây giống.

Nguyễn Văn Phúc tại nơi trồng cây cần sa.

Ông Nguyễn Văn Phúc thừa nhận bản thân biết cần sa có chứa chất ma túy và có tác dụng kích thích tăng trưởng gia cầm, nên xin hạt giống của người quen về trồng với mục đích nuôi gà.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện U Minh Thượng tiếp tục điều tra làm rõ, củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can theo quy định của pháp luật.