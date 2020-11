Phát hiện mới về thuốc phòng ngừa HIV

Các nhà nghiên cứu tại Anh vừa kết thúc thử nghiệm lâm sàng loại thuốc mới giúp phòng ngừa nguy cơ lây nhiễm HIV ở nữ giới.

The New York Times cho biết loại thuốc này do Công ty Dược phẩm ViiV Healthcare sản xuất. Đây là doanh nghiệp chuyên phát triển các liệu pháp điều trị người nhiễm HIV có trụ sở tại Anh. Theo kết quả thử nghiệm lâm sàng, loại thuốc mới chứng minh hiệu quả hơn viên uống hàng ngày ngừa HIV ở phụ nữ.

Loại thuốc này có tác dụng ngăn ngừa nhiễm HIV chỉ với 6 liều tiêm/năm. Hiện tại, thuốc được tạm gọi là Cabotegravir.

Theo Unaids, tổ chức của Liên Hợp Quốc về chống HIV/AIDS toàn cầu, phụ nữ và trẻ em chiếm khoảng 50% trong số các ca nhiễm HIV mới vào năm 2019.

Tiến sĩ Sigal Yawetz, chuyên gia tại Bệnh viện Brigham and Women, Boston, Anh, cho biết đây là loại thuốc có thể thay đổi cuộc đời phụ nữ. Các chuyên gia y tế khác cũng đánh giá Cabotegravir là bước đột phá trong cuộc chiến chống lại virus gây bệnh AIDS.

Cabotegravir chứng minh có hiệu quả hơn loại thuốc Truvada - viên uống hàng ngày ngừa HIV ở nữ giới đang được sử dụng. Ảnh: NY Times.

Tại Anh, nữ giới chỉ có lựa chọn duy nhất để điều trị dự phòng khi phơi nhiễm HIV là viên uống hàng ngày Truvada, do Gilead Sciences sản xuất. Viên thuốc thứ 2 cũng do công ty này điều chế được phê duyệt vào tháng 10/2019, chỉ dành cho nam và phụ nữ chuyển giới.

Nhiều phụ nữ uống thuốc hàng ngày gặp các tác dụng phụ, không đạt hiệu quả như mong muốn. Loại thuốc mới mà Công ty Dược phẩm ViiV Healthcare nghiên cứu được điều chế dưới dạng chất lỏng và sử dụng qua hình thức tiêm vào tĩnh mạch.

Thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên của thuốc Cabotegravir do Mạng lưới Thử nghiệm Phòng chống HIV, Viện Y tế Quốc gia Anh tài trợ. Thử nghiệm so sánh Cabotegravir với Truvada ở 3.223 người tham gia. Họ sinh sống ở 7 quốc gia tại châu Phi, cận Sahara.

Sau khi phân tích, nhóm cũng nhận thấy Cabotegravir mang lại hiệu quả kéo dài hơn 89% so với Truvada. Thử nghiệm lâm sàng này được khuyến nghị nên dừng sớm vì tính nhân văn với các bệnh nhân HIV/AIDS.

Tiến sĩ Monica Gandhi, chuyên gia về HIV tại Đại học California, San Francisco, Mỹ, cho biết: “Tôi rất hào hứng với những phát hiện của nghiên cứu này. Phải thừa nhận rằng kết quả của nó rất đáng mong chờ”.

Chuyên gia này nói thêm loại thuốc này không cần bảo quản lạnh. Điều này tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình vận chuyển và khi kết hợp với thuốc ngừa thai dạng viên. Khi thử nghiệm trên gần 4.600 người chuyển giới nam, nữ, loại thuốc mới chứng minh hiệu quả hơn 66% so với Truvada.

Những phụ nữ trong thử nghiệm lâm sàng đều sử dụng biện pháp tránh thai. Tuy nhiên, do nữ giới ở độ tuổi sinh sản có nguy cơ nhiễm HIV cao nên thách thức đặt ra cho nhóm phát triển thuốc là chứng minh hiệu quả, an toàn với phụ nữ mang thai.

Loại thuốc này cũng bắt buộc người sử dụng tiêm định kỳ 8 tuần/lần để đảm bảo hiệu quả. Dự án này đang được nghiên cứu thêm trước khi tiến tới xin phê duyệt.