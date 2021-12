Phát hiện mới về hiệu quả của mũi tiêm tăng cường với Omicron

Dữ liệu mới từ Anh cho thấy hiệu quả của mũi tiêm tăng cường trong việc ngăn ngừa các ca bệnh Covid-19 có triệu chứng bị suy giảm sau 10 tuần trước biến chủng Omicron.

“Dựa trên kinh nghiệm từ các biến chủng trước đó, (sự suy giảm của hiệu quả) chống lại bệnh có triệu chứng khi nhiễm Omicron có thể cao hơn đáng kể so với ước tính”, New York Times dẫn lại báo cáo mới từ Cơ quan An ninh Y tế của Anh hôm 23/12.

Tuy nhiên, báo cáo cũng cho biết thêm sẽ mất vài tuần trước khi có thể tính toán được hiệu quả chống lại bệnh nặng ở người nhiễm Omicron.

Theo các chuyên gia, vẫn chưa có đủ dữ liệu về các trường hợp nghiêm trọng khi nhiễm Omicron để tính toán chính xác mức độ bảo vệ của mũi tiêm tăng cường, nhưng họ tin rằng vaccine vẫn tiếp tục cung cấp “lá chắn" bảo vệ đáng kể, giúp ngăn ngừa ca nhập viện và tử vong.

Hiệu quả chống lại bệnh có triệu chứng khi nhiễm Omicron ở mũi tiêm tăng cường có thể bị suy giảm trong vòng 10 tuần. Ảnh: New York Times.

Trước đó, báo cáo mới từ Anh, bao gồm dữ liệu về những người đã tiêm vaccine của AstraZeneca, Pfizer hoặc Moderna, cho biết dù có thêm mũi tăng cường, các loại vaccine này đều kém hiệu quả hơn và suy yếu nhanh hơn trước biến chủng Omicron so với Delta.

Ở những người đã tiêm hai mũi AstraZeneca, và một mũi vaccine tăng cường mRNA do Pfizer hoặc Moderna sản xuất, hiệu quả ngăn ngừa bệnh có triệu chứng là 60% trong 2-4 tuần sau khi tiêm.

Tuy nhiên, sau 10 tuần, hiệu quả ở người tiêm vaccine tăng cường Pfizer chỉ còn 35%. Trong khi đó, hiệu quả chống lại bệnh có triệu chứng khi nhiễm Omicron ở người tiêm mũi tăng cường Moderna là 45% sau 9 tuần.

Đối với những người tiêm ba mũi Pfizer, hiệu quả của vaccine giảm từ 70% trong tuần đầu xuống còn 45% sau 10 tuần.

Mặt khác, những người tiêm hai mũi vaccine Pfizer và mũi tăng cường Moderna dường như nhận được khả năng bảo vệ tốt hơn, với hiệu quả vẫn giữ được 75% trong 9 tuần.

Tuy nhiên, cơ quan Anh lưu ý rằng các phát hiện mới từ báo cáo nên được diễn giải một cách thận trọng bởi vẫn chưa có nhiều trường hợp nhiễm Omicron, và những người đã mắc phải biến chủng này không đại diện cho các nhóm dân số rộng hơn.

Kể từ khi Omicron được phát hiện, nhiều nghiên cứu đã gợi ý rằng biến chủng này có thể né tránh các kháng thể được tạo ra sau khi tiêm chủng hoặc nhiễm virus corona.

Dù vậy, một số nhà khoa học cảnh báo không nên tiêm mũi thứ 4, lưu ý rằng vẫn chưa có bằng chứng cho thấy điều đó là cần thiết và một số tế bào miễn dịch có thể ngừng phản ứng với các mũi tiêm nếu tiêm quá nhiều liều.