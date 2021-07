Phát hiện 20 người Trung Quốc nhập cảnh, lưu trú trái phép

Kiểm tra nhà ông Phương, công an phát hiện 20 người quốc tịch Trung Quốc đang lưu trú trái phép. Họ được xác định nhập cảnh không qua đường chính ngạch.

Ngày 21/7, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh phối hợp với Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên, Công an huyện Ân Thi, phát hiện một nhóm người quốc tịch Trung Quốc đang lưu trú tại nhà ông Trần Văn Phương (50 tuổi, ở xã Bãi Sậy, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên).

Nhóm người Trung Quốc nhập cảnh, lưu trú trái phép. Ảnh: Công an Hưng Yên.

Tại đây, 20 người Trung Quốc không xuất trình được giấy tờ xuất nhập cảnh, được xác định lưu trú bất hợp pháp. Cơ quan chức năng đã tổ chức lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 và đưa toàn bộ nhóm người trên đi cách ly tập trung tại trường Đại học Thủy lợi (ở huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên).

Công an tỉnh Hưng Yên đang mở rộng điều tra, xử lý những người vi phạm theo quy định.