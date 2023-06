Pháp Kiều: 'Tôi đến Rap Việt để đổi đời và phá vỡ định kiến'

Pháp Kiều chia sẻ anh từng rất buồn khi nghe thấy quan điểm người trong cộng đồng LGBT không thể rap. Do đó, anh muốn đến Rap Việt để phá vỡ mọi định kiến.

Pháp Kiều (sinh năm 2001, đến từ Vĩnh Long) đã có tiết mục bùng nổ ở tập đầu tiên Rap Việt mùa 3. Đây là thí sinh LGBT đầu tiên của chương trình. Bằng tiết mục Đóa hoa hồng với giai điệu thời thượng, hiện đại, phong cách trình diễn tự tin, Pháp Kiều nhận về 4 chọn từ huấn luyện viên (HLV) và 98% bình chọn của khán giả.

Giám khảo JustaTee thậm chí tuyên bố Pháp Kiều là thí sinh LGBT đầu tiên trong lịch sử Rap Việt được tất cả huấn luyện viên và giám khảo đứng lên ủng hộ. Trong khi đó, Andree Right Hand khẳng định với thí sinh: “Anh rất bất ngờ khi lần đầu tiên thấy một bạn LGBT rap tốt như vậy. Ở tiết mục của em, cách dùng từ, nhấn nhá, đi flow rất tốt. Anh sẽ biến em thành một Lil Nas X của Việt Nam”.

Pháp Kiều tâm sự anh đến với Rap Việt để đổi đời và quan trọng hơn là phá vỡ định kiến về việc LGBT không thể rap

Tôi tự dặn mình phải mạnh mẽ, tự tin vì cộng đồng LGBT

Chia sẻ với Tri thức trực tuyến, Pháp Kiều cho biết bài thi ở vòng đầu tiên được thí sinh chuẩn bị trong 3 ngày. Thí sinh không thấy áp lực trong quá trình chuẩn bị nhưng gặp khó khăn vì phải sửa lại bản beat nhiều lần.

Khi xem lại tiết mục trên sóng truyền hình, Pháp Kiều hài lòng và tự hào về những gì bản thân đã thể hiện. Về việc được 4 HLV lựa chọn và 98% bình chọn từ khán giả, Pháp Kiều rất bất ngờ, vui mừng.

“Lúc tập luyện và tổng duyệt sân khấu, tôi còn hơi run nhưng sau khi nghe những lời góp ý từ mọi người trong ê-kíp, tôi lấy lại bình tĩnh. Thậm chí, tôi không nghĩ khi lên sân khấu, tôi lại tự tin đến vậy. Tiết mục biểu diễn khác nhiều so với lúc tập luyện. Tôi nghĩ mình không nên rụt rè mà càng phải mạnh mẽ, tự tin trên sân khấu vì tôi thuộc cộng đồng LGBT. May mắn, tôi đã làm được điều đó”, Pháp Kiều chia sẻ.

Lường trước phản ứng trái chiều của khán giả

Sau khi tiết mục của Pháp Kiều lên sóng, thí sinh nhận được nhiều lời khen ngợi. Tuy nhiên, cũng có những tranh luận xuất phát từ việc anh thuộc cộng đồng LGBT. Trên sân khấu Rap Việt, Pháp Kiều cũng có hình tượng khá khác biệt với những gì khán giả vốn hình dung về giới Underground, đó là sự hầm hố, bụi bặm.

Pháp Kiều thừa nhận anh đọc được những bình luận tiêu cực về bản thân nhưng không quá nhiều. Thí sinh cũng lường trước vấn đề này nên không thấy bất ngờ, buồn bã hay quá để tâm. Anh cho rằng mọi sự việc đều có hai mặt nên thoải mái đón nhận.

Pháp Kiều khuấy động sân khấu Rap Việt. Ảnh: Vie Channel.

Áp lực với vai trò tiên phong

Ngoài ra, Pháp Kiều thừa nhận áp lực trước sự kỳ vọng của khán giả. Ở tập đầu tiên của chương trình, BigDaddy thậm chí nhận xét Pháp Kiều mang sứ mệnh cao cả bởi là người tiên phong.

“Tôi cũng áp lực vì biết rằng qua vòng đầu tiên, mọi người kỳ vọng vào tôi rất nhiều. Do đó, ở các vòng sau, tôi cần cố gắng hơn nữa để xứng danh là người tiên phong. Tôi không biết mình đi tới đâu nhưng chỉ biết làm tốt nhất có thể để không phụ lòng mong đợi của mọi người", thí sinh cho biết.

Pháp Kiều nói thêm từ lúc đi casting đến hiện tại, anh chưa hề có sự mong đợi hay dự đoán về việc bản thân tiến tới vòng nào. Anh chỉ tập trung hoàn thành phần thi và cố gắng. Anh giải thích: “Tôi sợ dự đoán và mong đợi quá, đến khi, mọi thứ không như ý, tôi sẽ rất buồn, thất vọng về bản thân. Do đó, tôi cứ để mọi thứ thuận theo tự nhiên”.

Tôi muốn phá vỡ mọi định kiến

Khi được hỏi về thông điệp và hình ảnh muốn mang tới Rap Việt, Pháp Kiều chia sẻ: “Tôi muốn trở thành thí sinh LGBT dám đứng lên và bước ra khỏi định kiến. Tôi muốn phá bỏ vùng an toàn của bản thân để tự tin đứng trên sân khấu. Tôi muốn thể hiện chất riêng, nhưng không một màu mà sẽ thay đổi theo đúng chủ đề của chương trình đưa ra”.

Trước đó, Pháp Kiều bày tỏ mong muốn đến Rap Việt để đổi đời. Thí sinh thừa nhận anh tới đây để tìm kiếm cơ hội nổi tiếng, bước chân vào giới giải trí và có thu nhập cao hơn.

Tuy nhiên, mục đích quan trọng hơn cả với Pháp Kiều là phá vỡ định kiến. “Tôi nghe mọi người nói LGBT không được rap. Tôi thật sự rất buồn khi nghe câu này nên tôi phải đến Rap Việt để chứng minh cho mọi người thấy câu nói đó là sai”, anh nhấn mạnh.

Bắt đầu yêu thích rap từ sản phẩm của Nicki Minaj

Cơ duyên để Pháp Kiều đến với rap là khi thí sinh nghe các sản phẩm của Nicki Minaj. Thời gian sau đó, khi Rap Việt lên sóng và phần nào đưa rap ra ánh sáng, Pháp Kiều bắt đầu chú ý tới rap tại Việt Nam, đặc biệt các sản phẩm của HIEUTHUHAI, Suboi. Đó là nền móng để Pháp Kiều yêu thích và muốn thử sức với lĩnh vực này.

Nói về cách làm nhạc, Pháp Kiều cho biết khi gặp một bản rap yêu thích, anh nghe lại rất nhiều lần để ngấm được giai điệu đồng thời trau dồi, học hỏi thêm từ bài rap đó. Ngoài ra, các tiết mục ở Rap Việt mùa 1 đã dạy thí sinh cách viết rap và đưa nội dung vào trong rap như thế nào. Từ đó, anh bắt đầu tập viết rap.

“Tôi nghĩ nhạc rap không có sự ràng buộc. Chúng ta nhìn thấy, cảm nhận và học hỏi gì từ cuộc sống thì cứ đưa vào các ca khúc”, Pháp Kiều nói.

Hình ảnh đời thường của Pháp Kiều. Ảnh: NVCC.

Từng như tờ giấy trắng khi nói về rap

Khi được hỏi về điều khó khăn nhất trong quá trình tự học hỏi và làm rap, Pháp Kiều chia sẻ từ nhỏ đến khi theo dõi Rap Việt mùa 1, anh không hề tiếp xúc với nhạc rap của Việt Nam.

“Sự cảm nhạc và các khái niệm về rap với tôi như trang giấy trắng. Đến khi chương trình phát sóng, tôi thấy hay nên quyết định bước vào lĩnh vực này theo cảm tính chứ không hề am hiểu về nó. Tôi thậm chí chưa hiểu hết về các khái niệm cũng như từ lóng ở giới rap. Khó khăn thứ 2 là ở nơi tôi sinh sống, chỉ có mình tôi chơi rap. Do đó, đôi lúc cần giúp đỡ, tôi cũng không biết phải nhờ ai. May mắn, sau này tôi quen được vài người chơi rap trên mạng và được mọi người chỉ dẫn, giải thích cho”, Pháp Kiều kể về những ngày đầu tiếp xúc với rap.

Cuộc sống trước khi được chú ý ở Rap Việt

Theo Pháp Kiều, công việc trước đó của anh là quay video và phát triển nội dung trên mạng xã hội. Anh có cuộc sống bận rộn và cảm thấy may mắn khi được mọi người yêu mến nhờ khả năng nói chuyện hài hước.

“Mọi người liên hệ, đặt lịch quay quảng cáo, video rất nhiều. Đến nỗi, thời gian tôi ngủ trên xe khách còn nhiều hơn ở nhà. Tôi đến với công việc này chưa quá lâu, chắc khoảng hai tháng nhưng thu nhập khá cao. Nhờ đó, tôi có được một khoản tiền đầu tư để thoải mái tham gia Rap Việt”, Pháp Kiều chia sẻ.

Thần tượng HIEUTHUHAI

Lý do Pháp Kiều yêu thích HIEUTHUHAI là tài năng cũng như những sản phẩm âm nhạc của đàn anh. Theo Pháp Kiều, HIEUTHUHAI là một trong những rapper đầu tiên ở Việt Nam truyền cảm hứng khi anh tập tành viết rap.

“Tôi cũng đã xem anh ấy hát ở ngoài nhiều lần rồi. Ở hậu trường Rap Việt, khi được tiếp xúc gần hơn, tôi khá vui và dành sự tôn trọng tuyệt đối đến anh ấy”, thí sinh tâm sự.

Tuy nhiên, Pháp Kiều khẳng định anh không đến với Rap Việt để tiếp cận gần hơn với HIEUTHUHAI. Mục đích chính của thí sinh là bước ra khỏi vòng an toàn của bản thân, ngày càng tiến bộ để được biết đến với danh xưng rapper.