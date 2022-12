Phản ứng đầu tiên của giới phê bình sau khi xem 'Avatar 2'

Sau buổi công chiếu, "Avatar: The Way of Water" được khen hình ảnh hoành tráng, nội dung nhiều cảm xúc.

"Avatar: The Way of Water" được nhận xét có nhiều hiệu ứng hình ảnh mãn nhãn. Ảnh: Disney.

Sau 13 năm mong đợi, bom tấn Avatar: The Way of Water của đạo diễn James Cameron cuối cùng đã được ra mắt. Sau buổi công chiếu đầu tiên tại London (Anh), giới báo chí đưa ra những phản ứng tích cực. Nhiều ý kiến bày tỏ bị choáng ngợp bởi trí tưởng tượng phong phú và hiệu ứng hình ảnh mãn nhãn.

"Avatar: The Way of Water là một hiện tượng phi thường, hoành tráng hơn, chất lượng hơn và nhiều cảm xúc hơn phần đầu tiên. Bộ phim về mặt hình ảnh rất ngoạn mục và hấp dẫn. Từ cốt truyện, góc nhìn đến cảnh tượng, đây là cách làm phim tuyệt vời nhất", Erik Davis của trang Fandango nhận xét.

Người dẫn chương trình Jossh Horowitz dành lời ca ngợi đạo diễn: “James Cameron một lần nữa trở thành tiêu chuẩn của các nhà làm phim. Tôi đã nói điều này rất nhiều, đừng bao giờ nghi ngờ anh ấy. Avatar: The Way of Water là ví dụ điển hình của một bộ phim bom tấn hoành tráng".

Mike Ryan đến từ tờ Uproxx viết: "Có người hỏi tôi chi tiết nào của bộ phim ấn tượng nhất. Tôi đã trả lời: 'Tất cả'".

Nội dung phim xoay quanh đời sống gia đình của Jake Sully và Neytiri khi đã làm cha mẹ. Ảnh: Disney.

"Tôi có niềm tin rằng James Cameron sẽ nâng tiêu chuẩn làm phim với những hình ảnh và hiệu ứng ấn tượng này. Các khung hình tuyệt đẹp cứ liên tiếp nối nhau", Peri Nemiroff từ trang phê bình phim Collider nhận xét.

Từ trước khi Avatar: The Way of Water được trình chiếu cho báo giới, bộ phim nhận được phản ứng nồng nhiệt từ đạo diễn Guillermo del Toro. Người chiến thắng giải Oscar viết trên Twitter rằng phần tiếp theo của Avatar là “một thành tựu đáng kinh ngạc, một bộ phim chứa đầy những khung cảnh hùng vĩ và cảm xúc ở quy mô hoành tráng".

Thời lượng 3 giờ 10 phút của bộ phim trở thành chủ đề bàn tán trong nhiều tuần qua, nhưng có vẻ như không ai quá bận tâm về độ dài sau buổi công chiếu. Bản thân Cameron từng nói ông không quan tâm nếu người xem rời rạp để đi vệ sinh.

Cameron trả lời phỏng vấn tạp chí Empire: “Tôi không muốn bất kỳ ai than vãn về độ dài khi họ có thể ngồi say sưa xem TV trong 8 giờ đồng hồ. Tôi từng chứng kiến các con ngồi và xem liên tiếp năm tập phim. Đây là sự thay đổi lớn về mô hình xã hội phải xảy ra: bạn có thể đứng dậy và đi tiểu”.

Avatar: The Way of Water dự kiến chính thức khởi chiếu tại các rạp từ ngày 16/12. Nội dung bộ phim nối tiếp từ phần đầu khi Jake Sully cùng gia đình của họ chiến đấu để bảo vệ Pandora trước sự tái chiếm từ loài người. Phần phim này tập trung nhiều hơn vào đời sống của Jake Sully cùng các thành viên trong gia đình. Dàn diễn viên có thêm sự góp mặt của các Sigourney Weaver, Stephen Lang và Kate Winslet.