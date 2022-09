Phản ứng của Vũ Thành An và Văn Quyết sau vụ xô xát

Chia sẻ với Zing, kiếm thủ Vũ Thành An cho biết anh chỉ muốn dạy dỗ đàn em về thái độ thi đấu và sự tôn trọng với bề trên.

Vũ Thành An nóng giận vì đàn em thiếu chuyên nghiệp trong tập luyện và không tôn trọng đàn anh. Ảnh: Việt Linh.

"Tôi rất bất ngờ khi đọc những chia sẻ một chiều từ phía Nguyễn Văn Quyết và gia đình. Không có chuyện Văn Quyết đang ngồi nghỉ thì tôi nhảy vào đánh. Hôm đó chúng tôi đấu tập, tới lúc Quyết thua tỷ số đậm quá thì tỏ thái độ hời hợt không thèm đấu nữa. Đến đường kiếm cuối, tôi đánh hơi mạnh để nhắc nhở thì Quyết vứt mũ xuống và văng tục chửi thẳng mặt tôi trước mặt bao người", Vũ Thành An chia sẻ với Zing.

Thành An cho biết anh bất ngờ với thái độ của đàn em. Văn Quyết, sinh năm 1997, kém Thành An (1992) 5 tuổi, được đàn anh hướng dẫn và chỉ bảo trong nhiều năm ăn tập và cũng đã cùng tuyển đấu kiếm Việt Nam giành huy chương ở các kỳ SEA Games. Nhiều HLV môn đấu kiếm chia sẻ rằng Thành An không chỉ là đàn anh mà còn là một người thầy của Văn Quyết.

"Tôi vốn bực mình vì thái độ thi đấu hời hợt của Văn Quyết. Lúc xô xát, tay tôi vẫn đeo găng. Tôi không ngờ Quyết dám bật lại, đánh lại tôi, không phải chỉ một cái mà cậu ấy đấm tôi liên tục. Tiện tay đang cầm kiếm thì cả tôi lẫn Quyết vụt nhau chứ không hề có chuyện tôi đánh Quyết. Tôi càng không thể tin được sau đó Quyết còn định gọi người đến đánh tôi", Thành An giải thích.

VĐV đấu kiếm số một Việt Nam bức xúc cho rằng không chỉ Văn Quyết chấn thương mà bản thân anh cũng chịu thương tích trên cơ thể. Sự việc này khiến không chỉ Thành An mà cả đấu kiếm Hà Nội lẫn tuyển Việt Nam bị ảnh hưởng về hình ảnh.

Những ngày qua, Văn Quyết nghỉ ngơi, chỉ Thành An đi tập. Thành An liên lạc với Văn Quyết để hỏi thăm nhưng không được.

Vũ Thành An và Nguyễn Văn Quyết (lần lượt từ phải qua) có nhiều năm sát cánh ở đội tuyển đấu kiếm Việt Nam. Ảnh: Nguyễn Văn Quyết.

Chia sẻ với Zing, Văn Quyết xác nhận anh có phản ứng với Thành An ở buổi tập hôm 23/9 và có động tác tự vệ nhưng phủ nhận chuyện văng tục với đàn anh. Kiếm thủ này cho biết không có ý định hòa giải với Vũ Thành An.

"Anh An không có thái độ hối lỗi nên gia đình tôi mới gửi đơn kiện. Tôi bị thương phải nằm viện nhưng anh ấy không một lời xin lỗi hay hỏi thăm", Văn Quyết nói.

Vũ Thành An là VĐV kiếm chém số một Việt Nam. Anh từng giành nhiều huy chương vàng ở các kỳ SEA Games lẫn Asian Games. Thành An là nhân vật tiêu biểu của Đoàn Thể thao Việt Nam, từng cầm cờ dẫn đoàn ở các kỳ đại hội lớn. Đây là lần đầu tiên Thành An gặp phải biến cố lớn trong sự nghiệp.

Ban huấn luyện đội đấu kiếm Hà Nội và tuyển Việt Nam sẽ xem xét kỷ luật hai VĐV trong ít ngày tới.