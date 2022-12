Phản ứng của Ten Hag khi MU bị rao bán

HLV Erik ten Hag khẳng định việc đổi chủ có thể mang lại điều tốt đẹp cho Man Utd trong tương lai gần.

Ten Hag cảm thấy việc MU đổi chủ là điều tốt.

Nhà Glazer, chủ sở hữu Man Utd, sớm lên kế hoạch mời chào các đối tác mua lại đội bóng trong thời gian tới. "Chúng tôi sẽ xem xét tất cả phương án, bao gồm đầu tư mới vào câu lạc bộ, bán hoặc các giao dịch khác tương tự", thông báo từ đội chủ sân Old Trafford hôm 23/11.

Trước khả năng "Quỷ đỏ" có thể đổi chủ, HLV Ten Hag khẳng định: “Thông tin tôi nhận được đó sẽ chỉ là những điều tốt đẹp, bởi vì sẽ có nhiều khoản đầu tư vào đội bóng hơn. Điều này thật tốt. Tôi nhìn vào sự cạnh tranh tại Premier League. Các CLB đều có cơ hội đầu tư mạnh mẽ. Premier League là cuộc cạnh tranh gay gắt giữa 7 hoặc 8 đội bóng".

Nhà cầm quân người Hà Lan nhấn mạnh: "So với 5 hoặc 10 năm trước, sự cạnh tranh khốc liệt hơn nhiều. Newcastle United đang trỗi dậy, thậm chí là West Ham. Và tôi không cần phải nói về Tottenham, Man City, Chelsea và Liverpool. Ngay cả ở nhóm cuối bảng, tôi cũng không thấy những đội yếu. Họ đều mạnh mẽ. Không có trận đấu nào dễ dàng cả".

Giới chủ MU tỏ ra nghiêm túc với kế hoạch chuyển nhượng CLB. Đội chủ sân Old Trafford thuê tập đoàn The Raine Group đóng vai trò cố vấn tài chính độc quyền, Latham & Watkins LLP là cố vấn pháp lý. Theo The Athletic, gia đình Glazer chỉ đạo các ngân hàng xử lý việc bán Manchester United trước khi mùa giải 2022/23 khép lại.

Theo BBC, 7 tỷ bảng được cho là số tiền nhà Glazer mong muốn nhận được ở thương vụ này. Tuy nhiên theo nhiều chuyên gia tài chính, "Quỷ đỏ" có thể được đổi chủ với trên dưới 5 tỷ bảng.

Nhà Glazer nắm quyền ở Old Trafford trong 17 năm kể từ khi mua lại CLB nhờ đòn bẩy tài chính trị giá 790 triệu bảng vào năm 2005. Các ông chủ người Mỹ bị chỉ trích vì chỉ muốn bòn rút từ đội bóng. Trong vòng một thập niên qua, không ông chủ nào ở Ngoại hạng Anh kiếm tiền từ CLB của mình nhiều như nhà Glazer.

Thống kê từ Deloitte chỉ ra trong 10 năm qua, nhà Glazer nhận được số tiền 154 triệu bảng nhờ việc sở hữu MU. Con số này bao gồm tiền chia cổ tức 133 triệu bảng và bán cổ phiếu 21 triệu bảng. MU là CLB Premier League duy nhất chi trả cổ tức cho các cổ đông của họ, chủ yếu rơi vào túi nhà Glazer. Phần lớn các ông chủ còn lại của những CLB Premier League đều bỏ tiền túi chi lớn cho CLB họ sở hữu.

