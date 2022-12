Phản ứng của Messi trong thời khắc trở thành nhà vô địch thế giới

Trên mạng xã hội, người hâm mộ chia sẻ lại đoạn video làm chậm biểu cảm của Lionel Messi sau cú đá luân lưu chuẩn xác, ấn định thắng lợi cho Argentina trước Pháp của Montiel.

Ban đầu, siêu sao sinh năm 1987 tỏ rõ vẻ lo lắng, hồi hộp. Khi bóng đi vào lưới, Messi khuỵu gối và bật khóc, trước khi được Acuna, Paredes và Otamendi chạy đến chung vui.

"Khoảnh khắc Messi biết mình trở thành nhà vô địch tuyệt đối trong lịch sử bóng đá", Sportbible miêu tả. "Vẫn là những giọt nước mắt của Messi, nhưng lần này là để bộc lộ niềm vui trong ngày anh bước lên đỉnh thế giới", một CĐV cho biết.

Sau 2 lần thất bại ở chung kết Copa America, 1 lần thua ở chung kết World Cup, quả ngọt cuối cùng cũng đến với Messi. Anh giúp Argentina giải cơn khát danh hiệu Copa America sau 28 năm, giành Siêu cúp Liên Lục địa và giờ là chức vô địch thế giới đầu tiên sau 36 năm. Ở cả 3 giải đấu trên, Messi đều được bầu là cầu thủ hay nhất.

Sau trận chung kết, Messi cho biết anh chưa có ý định giã từ sự nghiệp quốc tế. Trước mắt, "El Pulga" sẽ tiếp tục cùng đồng đội hướng đến Copa America 2024, giải đấu được tổ chức tại Ecuador.

Kỳ World Cup đầy bất ngờ

World Cup 2022 đang được giới chuyên môn đánh giá là một trong những kỳ Cúp Thế giới đáng xem nhất lịch sử với dấu ấn đậm nét từ các đại diện châu Á và nhất là châu Phi. Một trong những bất ngờ tương tự từng được viết trong cuốn The official history of FIFA World Cup, xuất bản năm 2019