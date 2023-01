Phản ứng của J-Hope (BTS) gây chú ý

Khi được gọi là người đàn ông mà "mọi người đều muốn hôn", J-Hope (BTS) đã phản ứng lại. Biểu cảm của anh gây chú ý.

Nate đưa tin J-Hope đã có giây phút bất ngờ khi được nữ MC Liza Koshy giới thiệu là: "Người mà mọi người đều muốn hôn".

Biểu cảm khuôn mặt của J-Hope trong cuộc phỏng vấn trực tiếp được chụp lại và lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội.

Phản ứng của J-Hope khi được MC gọi là người đàn ông mọi người muốn hôn.

Thành viên nhóm BTS góp mặt trong chương trình chào mừng năm mới Dick Clark's New Year's Rockin' Eve tại Quảng trường Thời Đại, New York, Mỹ. Anh trình diễn ca khúc = (Equal Sign), Chicken Noodle Soup, Butter (Holiday Remix). J-Hope được khen ngợi khi hát và nhảy một cách chuyên nghiệp trong ngay cả khi trời mưa to.

Bên cạnh đó, thần tượng 28 tuổi tâm sự với người hâm mộ bằng tiếng Anh một cách lưu loát: "Tôi rất biết ơn khi có thể chia sẻ khoảnh khắc đặc biệt đến các bạn. Đây là sân khấu chứa đựng nhiều kỷ niệm đẹp với BTS và khoảnh khắc này đối với tôi rất ý nghĩa".

Trước đó, trong khoảng thời gian tập dượt cho chương trình, J-Hope bị trượt chân. Người hâm mộ có mặt tại hiện trường tỏ ra lo lắng cho nam thần tượng.

Anh và các vũ công tập luyện giữa trời lạnh, ẩm ướt để đảm bảo màn trình diễn sẽ thành công bất chấp điều kiện thời tiết không lý tưởng.

Màn trình diễn của J-Hope được khen ngợi. Ảnh: Nate.

Đây là lần thứ 3 J-Hope trình diễn tại Dick Clark's New Year's Rockin' Eve. Trước đó, anh đứng trên sân khấu cùng các thành viên trong BTS. Năm nay là lần đầu tiên nam thần tượng biểu diễn một mình.

Dick Clark's New Year's Rockin' Eve là chương trình phát sóng đặc biệt chào đón năm mới. Các màn trình diễn trên sân khấu ở Quảng trường Thời Đại, New York sẽ được phát sóng trên khắp nước Mỹ. Đây là một trong những chương trình trực tiếp đêm giao thừa lớn nhất, được 25 triệu người Mỹ theo dõi.