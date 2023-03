Phản ứng của HLV Ten Hag khi MU gặp Sevilla

"Chắc chắn là một vòng đấu khó khăn. Sevilla có rất nhiều kinh nghiệm ở Europa League. Đây là lá thăm tôi không mong chờ", HLV Erik ten Hag mở màn buổi họp báo.

"Mọi đối thủ từ giai đoạn này đều rất mạnh. Bạn phải chơi thứ bóng đá tốt nhất mới có hy vọng đi tiếp. Chúng tôi sẽ có kỳ nghỉ để nhường chỗ cho loạt trận của ĐTQG, sau đó là 3 trận liên tiếp tại Premier League. MU sẽ có nhiều thời gian để dành sự tập trung cho đấu trường châu lục", nhà cầm quân người Hà Lan nói thêm.

Các CLB La Liga không còn là nỗi ám ảnh của Man United. Trong 5 mùa giải gần nhất, MU cứ gặp đối thủ Tây Ban Nha ở cúp châu Âu là sẽ bị loại. Nhưng dưới thời HLV Ten Hag, "Quỷ đỏ" đã đánh bại đến 2 đối thủ Tây Ban Nha (Barca, Betis) để vào tứ kết Europa League.

Thành công của MU mùa này có đóng góp không nhỏ của Marcus Rashford, người đang tiến sát đến cột mốc 30 bàn trên mọi đấu trường. Trong trận gặp Betis, Rashford cũng tỏa sáng với một cú sút xa thành bàn ấn tượng.

"Rashford không có phong độ tốt nhất khi bắt đầu mùa giải. Nhưng chúng tôi đã tạo điều kiện để cậu ấy phát huy kỹ năng. Thái độ và tinh thần tốt của Rashford cũng là yếu tố giúp cậu ấy thành công. Tôi biết khả năng của Rashford và bố trí những vệ tinh xung quanh để giúp cậu ấy ngày một tốt hơn", cựu HLV Ajax nói về lý do Rashford chơi tiến bộ.

"Những cầu thủ khác trong đội cũng đóng vai trò quan trọng. Họ tạo ra sự cạnh tranh và thúc đẩy nhau cùng tiến về phía trước", HLV Ten Hag nói thêm.

Sau khi giành Carabao Cup, MU hy vọng có thêm ít nhất một danh hiệu vào cuối mùa. Nếu vô địch thêm FA Cup hoặc Europa League, HLV Ten Hag nhiều khả năng sẽ tổ chức buổi lễ ăn mừng bằng xe buýt, điều MU chưa thể làm kể từ lần gần nhất cách đây 10 năm.

