Phan Sào Nam trở lại trại giam

Chiều 7/2, luật sư Giang Hồng Thanh (bảo vệ quyền lợi cho Phan Sào Nam) cho biết cựu Chủ tịch VTC Online đã quay lại trại giam để tiếp tục chấp hành thêm 20 tháng 21 ngày tù trong tổng số 60 tháng tù dành cho 2 tội Tổ chức đánh bạc và Rửa tiền.

Theo luật sư, ngay sau khi nhận được quyết định giám đốc thẩm, ông Nam đã gửi thư đến Cục Cảnh sát quản lý trại giam Bộ Công an và các cơ quan liên quan để xin hướng dẫn thi hành án.

Sau đó, Phan Sào Nam tự nguyện đến trình diện tại cơ quan thi hành án hình sự ở nơi cư trú là quận Tây Hồ, Hà Nội. Đến ngày 23/12/2021, người này được đưa đến trại giam.

Đối với phần thi hành án dân sự, luật sư Giang Hồng Thanh cho hay Phan Sào Nam đã nộp khắc phục hơn 1.384 tỷ đồng . Số tiền còn phải nộp thi hành án là hơn 10 tỷ đồng .

Cũng theo luật sư Thanh, trước khi tiếp tục đi thi hành án, Phan Sào Nam đã đề nghị người bảo vệ quyền lợi cùng gia đình ông Nam phối hợp với cơ quan thi hành án dân sự giải quyết nốt việc bán 2 bất động sản ở TP Đà Nẵng và quận 1, TP.HCM.

"Nếu bán được 2 tài sản này, Phan Sào Nam có thể bồi thường nốt hơn 10 tỷ đồng còn lại", luật sư Thanh nói và nhấn mạnh Phan Sào Nam mong muốn được Nhà nước xem xét, đánh giá thái độ thành khẩn, tích cực khắc phục hậu quả để được hưởng khoan hồng.

Tại phiên giám đốc thẩm diễn ra cuối tháng 11/2021, TAND Cấp cao tại Hà Nội chấp nhận kháng nghị của VKSND Cấp cao, tuyên hủy các quyết định giảm thời hạn chấp hành án phạt tù của TAND tỉnh Quảng Ninh đối với Phan Sào Nam.

Phan Sào Nam bị bắt tạm giam ngày 27/10/2017. Tháng 3/2019, tòa phúc thẩm tuyên phạt Phan Sào Nam 5 năm tù (thời hạn tù tính từ khi ông Nam bị bắt giam).

Sau 39 tháng 10 ngày chấp hành án, TAND tỉnh Quảng Ninh ban hành 2 quyết định tha tù trước thời hạn cho Phan Sào Nam. Ngày 6/2/2021, phạm nhân này được trả tự do. Đến ngày 14/4/2021, VKSND ban hành kháng nghị.

Sau những sai phạm trong việc tha tù trước thời hạn cho Phan Sào Nam, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo ông Hoàng Văn Tiền (Chánh án TAND tỉnh Quảng Ninh) cùng nhóm lãnh đạo cơ quan này gồm: 2 Phó chánh án TAND tỉnh Quảng Ninh Phạm Thị Hương Giang và Nguyễn Trí Chinh; Nguyễn Thúy Hằng (Chánh tòa Dân sự) và Nguyễn Thị Thu Hiền (Phó phòng Kiểm tra nghiệp vụ và Thi hành án).

Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phú Thọ cũng quyết định cách tất cả chức vụ trong Đảng đối với đại tá Đào Văn Lý (Trưởng phòng, Phó thủ trưởng Thường trực Cơ quan An ninh điều tra công an tỉnh này) và thượng tá Hoàng Phương Nam (Trưởng công an huyện Hạ Hòa, nguyên Phó phòng, Phó thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra).

Ngoài ra, đại tá Nguyễn Văn Trường (nguyên Giám thị Trại tạm giam Công an tỉnh Phú Thọ) và thượng tá Thạch Văn Thắng (nguyên Phó giám thị Trại tạm giam) bị kỷ luật cảnh cáo.