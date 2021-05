Phần nào hay nhất trong loạt phim 'Fast and Furious'?

4. The Fast and the Furious (2001) là bộ phim khởi đầu cho thương hiệu điện ảnh nổi tiếng. Tác phẩm theo chân cảnh sát chìm Brian O'Conner (Paul Walker) khám phá danh tính của nhóm chuyên cướp ôtô ẩn danh do Dominic Toretto (Vin Diesel) cầm đầu. Tuy chỉ đạt doanh thu 207,3 triệu USD , nhưng nhờ cốt truyện hấp dẫn, Universal Pictures phát triển bộ phim thành thương hiệu điện ảnh. Ảnh: Universal.