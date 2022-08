Phản đối quay 'Fast and Furious 10'

Phần 10 của thương hiệu hành động "Fast and Furious" bị phản ứng vì gây tiếng ồn, cổ vũ vấn nạn đua xe nguy hiểm.

Người hâm mộ toàn cầu của Fast and Furious đang hào hứng chờ đón phần phim Fast X dự kiến ra rạp vào tháng 4/2023. Tuy nhiên, cư dân khu phố Angelino Heights ở Los Angeles, Mỹ không như vậy.

Angelino Heights nổi tiếng từ khi xuất hiện trong loạt bom tấn hành động vào năm 2001. Trong đó, Bob's Market - cửa hàng nằm ở góc đường Kensington và Bellevue, số 1234 đại lộ Bellevue - thuộc sở hữu của gia đình Dominic Toretto (Vin Diesel) trong phim - được đông đảo du khách đến tham quan, chụp ảnh.

Bob's market nằm ở góc đường Kensington và Bellevue, số 1234 đại lộ Bellevue, Los Angeles. Ảnh: Variety.

Gần đây, Bob's Market và nhiều địa điểm lân cận không còn đơn thuần là nơi chụp ảnh lưu niệm. Hầu như mỗi đêm, những tay đam mê tốc độ đều trổ tài đua xe, đánh chiếm đường phố khắp khu vực phía tây trung tâm.

"Người dân liên tục chịu đựng tiếng ồn và các điều kiện không an toàn đã khiến họ chán ngấy. Họ đang lên kế hoạch phản đối đoàn phim Fast X bằng cách biểu tình. Đa số đều tức giận trước tác động của việc đua xe thiếu kiểm soát", Variety đưa tin ngày 22/8.

Biểu tình phản đối Fast X

Theo thông báo, đoàn phim Fast X sẽ tiếp tục ghi hình từ 9h đến 14h ngày 26/8 (giờ địa phương) ở trước nhà Toretto trên đường Kensington. Dự kiến, hiện trường sẽ trở nên náo loạn với các cảnh rượt đuổi, làm ướt đường phố và thả khói vào không khí.

Phát ngôn viên của FilmLA, đơn vị phụ trách cấp giấy phép quay phim tại Los Angeles, cho biết ê-kíp Fast X chưa chính thức được cấp phép. Tuy nhiên, đoàn phim lại cung cấp thông tin cho các đơn vị truyền thông.

"Nếu buổi quay vẫn diễn ra ở Angelino Heights, chúng tôi sẽ tổ chức cuộc phản đối lớn và mời nhiều phóng viên, báo chí đến ghi hình cả ngày lẫn đêm", trích nội dung email do Variety thu được từ thành viên của Hội đồng thành phố Los Angeles.

Người này giải thích cuộc biểu tình nhằm đòi lại công bằng cho 178 người đã thiệt mạng bởi những tay đua ở Los Angeles, và đồng thời khiến hãng Universal phải xấu hổ vì sự nhẫn tâm của họ trước vấn nạn đua xe, coi thường tính mạng con người.

Trả lời Variety, người dân ở Angelino Heights khẳng định bản thân thương hiệu Fast and Furious không có lỗi. Thực tế, vấn đề cốt lõi nằm ở tác động của loạt phim sau mỗi lần quay hình.

Công nhân sửa sang lại ngôi nhà của gia đình Toretto để quay Fast and Furious. Ảnh: Variety.

Hellen Kim và Robert Howard, cặp vợ chồng sống gần Bob's Market, nói khu vực phía trước cửa hàng thu hút những tay đua đường phố kiêu ngạo, thích tạo tiếng ồn và nhả khói gây ô nhiễm. Dù thành phố đã dựng rào chắn, nhiều tay đua vẫn tìm đến góc phố gần đó hoặc lái xe xung quanh rào chắn. Một số xe không có bộ giảm thanh nên tiếng ồn của động cơ và lốp xe dễ khiến người khác khó chịu.

"Mẹ chúng tôi năm nay đã 90 tuổi. Đêm đến, bà lại sợ hãi loại âm thanh này. Khu phố đông người già và trẻ nhỏ, vì thế họ phải dừng ngay việc đua xe", Howard bức xúc nói.

Ngồi cạnh, Kim kể từng nhiều lần chứng kiến cảnh một số tay đua đâm vào ôtô và phóng nhanh bỏ trốn sau va chạm, để nạn nhân tự giải quyết hậu quả.

Một người khác (giấu tên) cho biết anh đã bị người hâm mộ loạt phim Fast and Furious chĩa súng vào người chỉ vì yêu cầu dừng xe lại.

"Tôi đang cố gắng làm nốt việc trong văn phòng vào giữa trưa thì nghe ai đó làm ồn từ con xe của họ. Tôi vội bước ra ngoài và bảo: 'Này anh bạn, anh có làm chuyện tương tự trước nhà bà mình không?', thế là anh ta rút súng ra và dí vào tôi. Lúc đó, tôi đứng trên hiên nhà, anh ta ở phía đối diện", cư dân này chia sẻ.

"Universal nên chịu trách nhiệm"

Theo khảo sát của phóng viên, không phải tất cả người dân Angelino Heights đều muốn đoàn phim Fast X cuốn gói sang nơi khác.

Planaria Price - cư dân lâu năm của khu phố, người từng ủng hộ việc lắp rào chắn trước Bob's Market - tiết lộ rằng cô và nhiều người khác đã được Universal hỗ trợ khoản tiền gọi là "phí phiền toái", giúp sửa lại các căn hộ xuống cấp trong khu vực.

Mặc dù đồng ý việc các phim Hollywood cổ xúy đua xe là hành động nguy hiểm, Price nhận định vấn đề nằm ở chính quyền Los Angeles vì họ chưa giải quyết triệt để hoặc có biện pháp ngăn chặn vấn nạn đua xe trong thành phố một cách hiệu quả.

"Cá nhân tôi không phản đối đoàn phim Fast X vì họ đã cung cấp cho chúng tôi điều kiện kinh tế. Điều đáng nói ở đây là chính quyền khu vực chưa làm tròn trách nhiệm", Price phát biểu.

Nghị viên thành phố Los Angeles kiêm người đại diện khu vực, Gil Cedillo, từ chối trả lời khi được liên hệ về vấn đề này.

Vin Diesel (trái) và John Cena trong Fast and Furious 9. Họ tiếp tục tham gia phần 10 của loạt phim. Ảnh: Fast and Furious.

Theo Variety, người khởi xướng vụ biểu tình đang được Street Racing Kills và Streets Are for Everyone - hai tổ chức kêu gọi sự an toàn cho mọi người - ủng hộ.

Được biết hai người sáng lập tổ chức là Lili Trujillo Puckett và Damian Kevitt đều từng bị ảnh hưởng bởi những vụ đua xe nguy hiểm: Con gái 16 tuổi của Puckett đã chết trong vụ tai nạn do đua xe đường phố gây ra, Kevitt mất chân sau khi bị xe cán.

Sở cảnh sát Los Angeles cho biết trong thời dịch Covid-19, đua xe nổi lên như vấn nạn đáng ngại của thành phố. Thống kê cho thấy các cuộc đua xe tăng 27% trong năm 2021 và chưa có dấu hiệu giảm.

Lili Trujillo Puckett dẫn chứng nhiều trường hợp thiệt mạng ở thành phố và chỉ ra lý do tại sao bộ phim Fast X nên rời khỏi Los Angeles, trả lại sự yên bình cho người dân.

Trong khi đó, Damian Kevitt nhận định những gì đã và đang được nhìn thấy ở Angelino Heights là kết quả của ngành công nghiệp phim ảnh không quan tâm hậu quả tiềm ẩn. Người sáng lập tổ chức Streets Are for Everyone phát biểu: "Chúng ta cần phải làm khác đi và Universal nên chịu trách nhiệm về hậu quả từ cách kiếm hàng tỷ USD của họ".