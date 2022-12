Phản diện của ‘Avatar’ hồi sinh

Diễn viên Stephen Lang tiết lộ Đại tá Miles Quaritch sẽ trở lại trong phần phim mới. Trước đó, nhân vật phản diện này đã bị tiêu diệt trong đoạn kết “Avatar” (2009).

Phản diện "Avatar" được hồi sinh nhờ công nghệ chuyển đổi gen.

Ngôi sao Stephen Lang vừa lên tiếng giải thích về màn tái xuất đầy bí ẩn của mình trong Avatar: The Way of Water sắp tới. Trả lời phỏng vấn tạp chí Empire ngày 1/12 (theo giờ Mỹ), ông xác nhận nhân vật của mình sẽ được hồi sinh và tiếp tục trở lại với vai trò phản diện của phần hai.

“Quaritch biến đổi gen để trở thành một Avatar (Thế thân). Cơ thể mới của hắn vẫn được lưu trữ trí óc, cảm xúc, hay thậm chí thú vị hơn, có thể là linh hồn của thân xác cũ. Đó là một quá trình bí truyền. Hắn sẽ trở lại với toàn bộ ký ức cho tới thời điểm trước khi thực hiện quá trình chuyển đổi DNA. Vì vậy, chỉ có một số điều mà Quaritch không thể nhớ được, đơn cử như cái chết của chính mình", Stephen Lang chia sẻ.

Nam diễn viên tiết lộ thêm: "Có thể nói phản diện Quaritch mới là cùng một người so với phần phim tiền nhiệm, nhưng đây là một phiên bản hoàn chỉnh hơn. Trong bộ phim gốc, Quaritch là một mắt xích quan trọng, đầy màu sắc và cá tính. Lần tái xuất này, hắn vẫn giữ nguyên những nét tính cách đặc trưng như vậy, nhưng có chiều sâu hơn. Khán giả sẽ được chứng kiến những khía cạnh chưa từng thấy của hắn. Điều này có ý nghĩa rất quan trọng, vì chúng tôi không muốn Avatar 2 lặp lại so với phần một. Cần phải có những khám phá mới và Cameron thực sự đã làm được điều này”.

Miles Quaritch là nhân vật phản diện thú vị góp phần tạo nên thành công của siêu bom tấn "Avatar". Ảnh: 20th Century Studios.

Sau 13 năm kể từ thành công vang dội của phần phim đầu tiên, Avatar: The Way of Water sẽ trở lại màn ảnh rộng vào ngày 16/12. Theo một số nguồn tin tiết lộ, kinh phí sản xuất của bộ phim lên tới 350 – 400 triệu USD , là một trong những dự án điện ảnh đắt đỏ nhất mọi thời đại.

Trước đó, đạo diễn James Cameron từng tuyên bố tác phẩm này cần thu về tối thiểu 2 tỷ USD để có thể hòa vốn.