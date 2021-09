Phân biệt triệu chứng mắc bệnh nhiệt đới và Covid-19

Trước khi có vaccine phòng sởi (1963), trung bình mỗi năm có bao nhiêu trường hợp tử vong do bệnh này? 1,6 triệu người

2,6 triệu người

3,6 triệu người

4,6 triệu người Theo số liệu của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), trước khi có vaccine sởi (1963) trung bình mỗi năm có khoảng 2,6 triệu trường hợp tử vong do sởi và trung bình cứ 2-3 năm lại xảy ra dịch lớn. Trong một công bố của WHO và Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC), bệnh sởi tăng mạnh trên toàn thế giới vào năm 2019, đạt số ca mắc cao nhất trong 23 năm qua. Tính đến tháng 11/2020, hơn 94 triệu người có nguy cơ thiếu vaccine do các chiến dịch tiêm chủng sởi bị tạm dừng ở 26 quốc gia bởi Covid-19.