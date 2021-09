Phạm nhân cầm đầu vụ trốn trại bị bắt khi đang chơi điện thoại

Quốc đục tường trốn khỏi nhà giam giữ Công an huyện Krông Pa (Gia Lai), bị bắt giữ khi đang ở nhà người quen tại huyện Sơn Hòa (Phú Yên).

Sáng 3/9, Công an huyện Krông Pa (Gia Lai), cho biết cảnh sát đã bắt giữ được Nguyễn Trần Anh Quốc (29 tuổi, ngụ huyện Krông Pa, Gia Lai) sau 3 ngày trốn trại.

Tối 2/9, Công an huyện Krông Pa phối hợp với Công an huyện Sơn Hòa cùng Công an tỉnh Phú Yên ập vào bắt Quốc khi bị can này đang nằm chơi điện thoại tại nhà người quen ở xã Ea Chà Rang, huyện Sơn Hòa.

Quốc bị bắt tại tỉnh Phú Yên sau khi trốn trại. Ảnh: T.H.

Quốc là bị can cuối cùng bị bắt trong vụ 3 phạm nhân đục tường bỏ trốn khỏi nhà tạm giữ Công an huyện Krông Pa.

Rạng sáng 30/8, Quốc cùng Nguyễn Văn Trực (31 tuổi) và Ksor Hái (16 tuổi, cùng ngụ Krông Pa) lợi dụng trời mưa đục tường trốn khỏi nhà tạm giữ Công an huyện Kông Pa.

Sau hơn một ngày lẩn trốn, Trực và Hái đã bị bắt giữ tại huyện Ea Kar (Đắk Lắk). Bước đầu, 2 bị can này khai nhận, Quốc là chủ mưu rủ Trực và Hái đục tường trại giam.

Sau khi thoát khỏi nhà tạm giữ, Quốc đã cung cấp tiền, phương tiện cho Trực, Hái bỏ trốn.

Cảnh sát cho biết Quốc bị khởi tố về hành vi Mua bán trái phép chất ma túy; Trực bị khởi tố về hành vi Cướp tài sản; Ksor Hái bị khởi tố về hành vi Cướp tài sản và Cướp giật tài sản.