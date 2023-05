Phá nhanh vụ án đôi trai gái bị đâm khi đang ngủ

Ngày 29/5, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết sau 5 giờ, đã điều tra làm rõ và bắt giữ nghi phạm về hành vi dùng dao tấn công đôi nam nữ.

Khoảng 6h ngày 28/5, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi nhận tin báo của Công an huyện Sơn Tây với nội dung: "Khoảng 0h30 ngày 28/5, vụ giết người xảy ra tại thôn Mang He, xã Sơn Bua, huyện Sơn Tây".

Hung thủ được xác định là Nguyễn Thanh Nhân (SN 2000, trú xã Tịnh Đông, huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi) sử dụng dao đâm chị Đinh Thị Thinh (SN 2006, trú thôn Mang He) chết tại chỗ và cắt cổ anh Đinh Văn Hà (SN 2003, trú thôn Mang He) bị thương tích, rồi nhanh chóng tẩu thoát".

Nghi phạm Nguyễn Thanh Nhân.

Theo nạn nhân Đinh Văn Hà, hung thủ gây án vào ban đêm, để không nhận dạng, nghi phạm dùng vải quấn che khuôn mặt khi lẻn vào nhà gây án.

Trước vụ án phức tạp và nghiêm trọng, lực lượng cảnh sát hình sự chủ trì phối hợp VKSND tỉnh, Phòng kỹ thuật hình sự, Công an huyện Sơn Tây và Công an xã Sơn Bua cùng chính quyền địa phương tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và điều tra xác minh, truy xét nghi phạm bịt mặt gây án. Tổ trinh sát cảnh sát hình sự khẩn trương rà soát những người nghi vấn trên địa bàn, các mối quan hệ mâu thuẫn với 2 nạn nhân.

Qua đó, đáng chú ý là trường hợp nam thanh niên là người yêu cũ của Đinh Thị Thinh đã rời khỏi địa phương. Tổ trinh sát tập trung xác minh người thanh niên này. Một tổ công tác qua xác minh trước đó phía cha ruột của chị Thinh là ông Đinh Văn Trí (SN 1980, ở cùng thôn Mang He) có mâu thuẫn với Nguyễn Thanh Nhân. Người này thời gian gần đây cùng vợ con về ở rể nhà cha mẹ vợ là ông Đinh Minh Qua (SN 1979, ở cùng khu dân cư).

Khi đến nhà ông Qua mời Nhân lên trụ sở công an xã làm việc, nghi phạm ra vẻ thản nhiên như không biết việc gì. Thế nhưng, qua lấy lời khai, cùng đấu tranh, nghi phạm lộ ra những thời gian bất minh. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến 11h ngày 28/5, Nhân đã bắt đầu khai nhận.

Khoảng 0h ngày 28/5, trong lúc đang nhậu, Nhân xảy ra mâu thuẫn với ông Đinh Văn Trí (SN 1980, ở thôn Mang He, xã Sơn Bua, huyện Sơn Tây). Tiếp đó, con gái ông Trí là Đinh Thị Thinh có lớn tiếng với Nhân. Sau sự việc trên, ai về nhà nấy.

Sau khi về nhà nghĩ lại căm tức chuyện bị Thinh la chửi mình, Nhân lấy con dao và cái rựa phía sau nhà bếp của cha vợ rồi đi bộ quay lại nhà ông Trí tìm giết Thinh.

Khi đến gần nhà Thinh, Nhân lấy áo thun vải bịt kín mặt, chừa đôi mắt để không ai nhận ra. Nhân nhẹ nhàng mở cửa đi vào nhà rồi đi theo cầu thang lên gác lửng, thì thấy Thinh và bạn trai đang nằm ngủ trong nhà. Nhân đi lại gần dùng dao sát hại anh Hà và Thinh rồi nhanh chóng chạy về nhà. Thinh tử vong ngay sau đó, riêng Hà bị thương được người hàng xóm đưa đi cấp cứu.

Sau 5 giờ có mặt tại hiện trường, lực lượng cảnh sát hình sự công an tỉnh đã điều tra, phá nhanh vụ án giết người, đưa hung thủ ra đền tội trước pháp luật.