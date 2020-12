Phá đường dây mua bán hóa đơn đỏ trị giá hơn 1.000 tỷ đồng

Bằng cách mua lại công ty cũ, thành lập công ty mới với nhiều ngành nghề kinh doanh, Thiện đã hợp thức hóa hóa đơn giá trị gia tăng đầu vào để bán ra cho các cá nhân, doanh nghiệp.

Công an tỉnh Lào Cai đang tạm giữ Bùi Hồng Thiện (47 tuổi), nguyên Phó giám đốc Công ty TNHH xuất nhập khẩu Đức Mạnh, để điều tra về hành vi Mua bán, sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) trái phép.

Bùi Hồng Thiện, nguyên Phó giám đốc Công ty TNHH xuất nhập khẩu Đức Mạnh. Ảnh: Thanh Tuấn.

Hồi tháng 6, qua công tác trinh sát, Phòng an ninh kinh tế Công an tỉnh Lào Cai phát hiện Công ty Đức Mạnh cùng một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có dấu hiệu vi phạm trong việc mua bán, sử dụng hóa đơn GTGT. Chuyên án mang bí số HĐL1 được đại tá Lưu Hồng Quảng, Giám đốc công an tỉnh, xác lập để điều tra làm rõ nghi vấn trên.

Ngày 9/12, Phòng an ninh điều tra, Phòng an ninh kinh tế Công an tỉnh Lào Cai bắt quả tang N.T.D. (nhân viên Công ty TNHH MTV V.L.) đang giao dịch mua bán hóa đơn GTGT trái phép tại trụ sở Công ty Đức Mạnh nên ra lệnh khám xét trụ sở công ty này.

Công an khám xét trụ sở Công ty Đức Mạnh. Ảnh: Thanh Tuấn.

Tại đây, cảnh sát thu giữ hàng chục nghìn giấy tờ, tài liệu, hơn 50 con dấu, 15 bộ máy tính, một khẩu súng hơi cùng nhiều tài liệu liên quan.

Ngày 11/12, Công an tỉnh Lào Cai ra lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp, tạm giữ Bùi Hồng Thiện để phục vụ công tác điều tra.