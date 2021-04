Phá đường dây ma túy do Hương 'Mẩu' cầm đầu

Hương "Mẩu" bị bắt vì liên quan lô ma túy được phát hiện tại hầm chung cư D'capitale Tân Hoàng Minh.

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) Công an Hà Nội đang tạm giữ Nguyễn Nhự Lý (29 tuổi, trú huyện Thanh Chương, Nghệ An) cùng 6 người khác để làm rõ vai trò liên quan đến đường dây mua bán ma túy liên tỉnh.

Chiều 26/3, cảnh sát bắt quả tang Đinh Văn Thành (27 tuổi, ở Hà Nội) cùng 2 đàn em là Nguyễn Thành Đức và Ngô Duy Dương vận chuyển hơn 31 kg ma túy tại tầng hầm của tòa chung cư D'capitale Tân Hoàng Minh trên đường Trần Duy Hưng, Hà Nội.

Hương Mẩu và một trong số đàn em bị bắt giữ. Ảnh: N.T.

Nhóm này khai họ được một phụ nữ có biệt danh "Mèo", quê Nghệ An, thuê vận chuyển ma túy ra Hà Nội để giao cho Nguyễn Thị Kim Hương (tức Hương "Mẩu", 36 tuổi, ở quận Long Biên).

Ngày 30/2, Hương bị bắt. Khám xét nơi ở của Hương "Mẩu", ban chuyên án thu giữ thêm hơn 200 gram ma túy.

Từ lời khai của Hương và đàn em, lực lượng điều tra xác định người có biệt danh "Mèo" là Nguyễn Nhự Lý. Tuy nhiên, cô ta đã bỏ trốn ngay khi những người liên quan bị phát giác.

Cũng trong ngày 30/3, cảnh sát chống ma túy bắt giữ Nguyễn Nhự Lý tại tòa chung cư ở quận Hoàng Mai, Hà Nội. Khám xét căn hộ của người phụ nữ này, công an thu giữ gần 27 kg ma túy đá.

Hơn 58 kg ma túy dạng đá bị thu giữ. Ảnh: H.Q.

Thượng tá Phạm Quỳnh, Phó trưởng Phòng PC04 Công an Hà Nội, đánh giá đường dây ma túy này hoạt động rất tinh vi. Hương bị cáo buộc là kẻ cầm đầu, phân công nhiệm vụ cho từng người.

"Nhóm này liên tục thay số điện thoại, riêng Hương không bao giờ xuất hiện khi giao dịch", thượng tá Quỳnh cho biết.

Cũng theo cán bộ điều tra, băng nhóm do Lý và Hương tổ chức hoạt động khép kín. Họ chọn các tòa chung cư cao cấp, có sự kiểm soát ra vào chặt chẽ để lưu trú nhằm tránh bị phát hiện.

"Lý còn là đối tượng bị Công an tỉnh Nghệ An truy nã từ tháng 5/2016 do vận chuyển ma túy", điều tra viên cho biết.