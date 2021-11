Phá đường dây đánh bạc 14.000 tỷ, tạm giữ 2 xế sang Mercedes Maybach

Huy động 200 cán bộ, chiến đồng loạt khám xét 15 địa điểm liên quan đường dây tổ chức đánh bạc quy mô 14.000 tỷ đồng, Bộ Công an thu giữ 4 ôtô cùng nhiều vật chứng khác.

Phòng 5 - Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm công nghệ cao (A05 - Bộ Công an) vừa phối hợp với Công an huyện Gia Lâm, Hà Nội, triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc trên mạng. 23 người liên quan đang bị cơ quan chức năng tạm giữ để điều tra.

Một nguồn tin cho biết Phạm Công Anh (42 tuổi), Hoàng Mạnh Lâm (34 tuổi) và Đinh Văn Hoàng (36 tuổi, cùng trú ở TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn) là những người cầm đầu đường dây này. Họ sử dụng trang web chuyên cung cấp dịch vụ trò chơi trực tuyến đổi thưởng để tổ chức đánh bạc.

Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm công nghệ cao cùng đơn vị phối hợp đồng loạt khám xét nhiều địa điểm liên quan. Ảnh: Công an cung cấp.

Người chơi sẽ đăng ký tài khoản trên website trên, sau đó nạp tiền bằng thẻ cào điện thoại, tài khoản ngân hàng, ví điện tử hoặc liên hệ với đại lý để mua xu (tiền ảo).

Nhà chức trách xác định Công Anh, Lâm và Hoàng có 42 đại lý cấp dưới.

Chiều 4/11, Cục A05 phối hợp với Công an huyện Gia Lâm huy động 200 cán bộ, chiến sĩ đồng loạt khám xét 15 địa điểm liên quan 23 nghi phạm ở Hà Nội, Lạng Sơn, Phú Quốc (Kiên Giang), Quảng Ninh, Thái Nguyên. Lực lượng chức năng tạm giữ 4 ôtô (2 Mercedes Maybach, một Chervolet, một Mazda CX5) và nhiều máy tính, điện thoại, thẻ ngân hàng...

2 xế sang Mercedes Maybach bị tạm giữ trong vụ án. Ảnh: Công an cung cấp.

Theo thống kê của cơ quan công an, từ tháng 7/2020, đường dây đánh bạc này đã giao dịch 14.000 tỷ đồng .

Cục A05 đánh giá đường dây này có quy mô đặc biệt lớn, hoạt động liên tỉnh. Các nghi phạm trong đường dây là thành phần cộm cán, có dấu hiệu kinh doanh tín dụng đen.