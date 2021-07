Phá đường dây cá độ bóng đá 350 tỷ đồng

Trong một tháng hoạt động, đường dây cá độ bóng đá của Vũ giao dịch số tiền khoảng 350 tỷ đồng.

Ngày 9/7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lào Cai phối hợp với Cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao (Bộ Công an) phá chuyên án 217B, bắt giữ 8 nghi phạm trong đường dây tổ chức cá độ bóng đá qua mạng.

Ban chuyên án đánh giá đây là đường dây cá độ lớn, hoạt động tinh vi, liên quan nhiều người từng hoạt động cờ bạc và giang hồ ở Lào Cai.

Nghi phạm Bùi Tuấn Vũ. Ảnh: Thanh Tuấn.

Hồi tháng 6, Công an tỉnh Lào Cai phát hiện Nguyễn Thế Hoàng (36 tuổi), Bùi Tuấn Vũ (31 tuổi), Nguyễn Văn Bình (34 tuổi) cùng 5 người khác lợi dụng thời điểm các giải bóng đá châu Âu, châu Mỹ diễn ra để tổ chức đánh bạc, cá độ bóng đá.

Theo công an, Vũ và đồng bọn mua các tài khoản tổng đại lý (Master), đại lý (Agent) và cá nhân (Member) trên website bong88...

Sau đó, các nghi phạm giới thiệu, chia tài khoản Member cho người tham gia cá độ.

Để đánh bạc, người chơi cần mua điểm từ các tài khoản đại lý.

Theo điều tra, tài khoản Master sẽ bán 20.000 đồng/điểm cho cấp đại lý. Sau đó, cấp đại lý sẽ nâng lên, bán lại cho các Member với giá 50.000 đồng/điểm.

Các tài khoản cấp trên có thể tạo và theo dõi tài khoản cấp dưới. Mỗi tài khoản được một hoặc nhiều nghi phạm cùng quản lý để ăn chia tiền thắng thua.

Thứ hai hàng tuần, Vũ cùng đồng bọn sẽ xem kết quả thắng thua và hoa hồng để thanh toán tiền cho nhau. Nếu người cá độ không thanh toán, họ sẽ đóng tài khoản.

Khám xét nơi ở và làm việc của 8 nghi phạm, công an thu giữ 860 triệu đồng, 4 ôtô, 13 điện thoại di động, 6 máy tính, 18 thẻ ATM cùng nhiều tang vật liên quan. Qua khai thác dữ liệu tài khoản Master của Bùi Tuấn Vũ, cảnh sát cho biết đường dây cá độ bóng đá này đã giao dịch khoảng 350 tỷ đồng trong chỉ một tháng.

Công an tỉnh Lào Cai đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Vũ và 7 đồng phạm, đồng thời mở rộng điều tra chuyên án.