Phá án trong những ngày Tết Nguyên đán

Công an tỉnh Tây Ninh đã nỗ lực ngày đêm phá nhanh các vụ trọng án, góp phần đem lại cuộc sống yên bình cho người dân.

Ngày 17/1, Cơ quan CSĐT Công an huyện Dương Minh Châu nhận được tin báo của Công an xã Chà Là về vụ giết người đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại căn nhà trọ thuộc ấp Bình Linh, xã Chà Là, huyện Dương Minh Châu, nên khẩn trương phối hợp cùng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra, làm rõ.

Qua điều tra ban đầu, cơ quan công an xác định danh tính nạn nhân là chị L.T.T.H. (SN 1991, ngụ xã Trường Đông, thị xã Hòa Thành). Tuy nhiên, danh tính về thủ phạm gây án vẫn là ẩn số đối. Ngay trong đêm, nhiều mũi trinh sát Công an tỉnh Tây Ninh tỏa ra nhiều hướng để truy tìm người nghi vấn.

Các nghi phạm gây án bị Công an tỉnh Tây Ninh bắt giữ.

Qua các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh loại trừ giả thuyết điều tra về vụ giết người, cướp tài sản, mà tập trung vào giả thuyết giết người do mâu thuẫn tình ái. Từ giả thuyết này, trinh sát phát hiện Nguyễn Bảo Luân (SN 1989, ngụ ấp Thanh Bình, xã An Bình, huyện Châu Thành) có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Vào cuối năm 2019, Luân có quen biết và sinh sống với nạn nhân như vợ chồng. Đến trung tuần tháng 12/2022, cả hai thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, nên không còn sống chung với nhau. Trong khoảng thời gian này, Luân thường xuyên nổi cơn ghen với chị H. Kết hợp cùng các dấu vết thu thập tại hiện trường, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh đủ cơ sở xác định Luân là thủ phạm gây án.

Ngay sau đó, các trinh sát truy bắt Luân, đồng thời vận động gia đình sớm đưa nghi phạm ra đầu thú để nhận sự khoan hồng của pháp luật. Biết không thoát tội, nghi phạm đã đến Công an xã An Bình, huyện Châu Thành, đầu thú về hành vi giết người.

Luân khai nhận vào ngày 17/1, Luân điều khiển môtô đến tìm chị H. với mong muốn được nối lại tình cảm, nhưng H. từ chối. Sau đó, cả hai xảy ra xô xát. Thấy chị H. chạy ra ngoài cửa, nên Luân rượt đuổi. Tức giận, Luân lấy cây kéo thủ sẵn trong người, đâm nhiều nhát vào chị H. Do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong ngay sau đó.

Vụ án khác xảy ra vào tối 15/1, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Hòa Thành nhận được tin báo của người dân về vụ giết người tại ấp Trường Xuân, xã Trường Hòa, thị xã Hòa Thành. Ngay sau đó, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Hòa Thành đã tập trung các trinh sát, điều tra viên dày kinh nghiệm phá trọng án.

Từ lời trình bày của anh Lê Hoàng Khải (SN 1986, ngụ ấp Trường Xuân, xã Trường Hòa, thị xã Hòa Thành), trinh sát bước đầu xác định thủ phạm gây án tên Nguyễn Tấn Hoàng Khánh (SN 1999, ngụ ấp Trường Xuân, xã Trường Hòa, thị xã Hòa Thành). Các trinh sát đã lần tìm đến nơi cư trú của Khánh ngay trong đêm, nhưng nghi phạm bỏ trốn khỏi địa phương.

Vào ngày cận Tết, trinh sát vẫn tỏa đi nhiều hướng ở các địa bàn lân cận như TP Tây Ninh, thị xã Trảng Bàng... để truy bắt nghi phạm. Trước sự truy lùng ráo riết của lực lượng phá án, lúc 17h ngày 17/1, Khánh đã đến Công an thị xã Hòa Thành đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.

Khánh thừa nhận vào khoảng 22h30 ngày 15/1, Khánh cùng bạn đến nhà anh Khải để ăn nhậu tiệc cuối năm và hát karaoke bằng loa thùng kẹo kéo di động. Lúc này, ông Nguyễn Văn K. (SN 1960, hàng xóm nhà anh Khải) qua nhà Khải phản ánh chuyện hát karaoke gây ồn ào. Do vậy, cả nhóm tắt loa hát karaoke. Tuy nhiên, cả hai vẫn xảy ra cự cãi. Được anh Khải can ngăn, ông K. trở về nhà.

Một lúc sau, ông K. và con trai tên Nguyễn Trung Kiên (SN 1985) cầm dao quay lại nhà Khải. Thấy vậy, anh Khải ra can ngăn 2 cha con ông K. Bất ngờ, Kiên dùng dao chém anh Khải đứt ngón tay. Tiếp đó, ông K. đến chỗ của Khánh ngồi. Tức giận, Khánh cầm lấy cây kéo trên bàn nhậu đâm vào cổ ông K. gây thương tích. Do vết thương quá nặng, ông K. đã tử vong ngay sau đó. Gây án xong, Khánh đã bỏ trốn khỏi hiện trường cho đến thời điểm ra đầu thú.