'Penthouse 3' vào danh sách phim tệ nhất 2021

Theo khảo sát của JoyNews24, kết thúc vô lý là nguyên nhân chính khiến "Penthouse 3" bị đánh giá như một trong những bộ phim dở nhất 2021.

Ngày 3/10, JoyNews24 công bố kết quả cuộc bình chọn những bộ phim tệ nhất năm 2021. Người tham gia bỏ phiếu gồm 200 nhân viên hiện làm việc trong ngành giải trí. Đặc biệt, với tổng cộng 43 phiếu bầu, bộ phim đình đám Penthouse 3 xếp vị trí thứ hai trong danh sách.

Theo JoyNews24, một trong những lý do chính khiến Penthouse bị đánh giá thấp nằm ở "cái kết" vô lý của bộ phim.

Tập cuối Penthouse lên sóng ngày 10/9, đạt tỷ suất người xem trung bình toàn quốc là 19,1% - mức rating ấn tượng so với những bộ phim phát hành năm 2021.

Dù đạt rating cao, nhiều khán giả cho biết họ cảm thấy thất vọng và tức giận với kết thúc của bộ phim. Cụ thể, hầu hết nhân vật chính trong Penthouse như Oh Yoon Hee, Cheon Seo Jin, Shim Su Ryeon, Joo Dan Tae, Ha Yoon Cheol và Logan Lee đều nhận kết cục bi thảm, không phân biệt thiện ác. Không ít ý kiến khẳng định biên kịch Penthouse xây dựng cái chết cho những nhân vật này một cách đầy cẩu thả, không có ý nghĩa.

Cái kết vô lý khiến Penthouse 3 nằm trong danh sách những bộ phim tệ nhất 2021. Ảnh: SBS.

So với hai mùa đầu tiên, Penthouse mùa 3 bị đánh giá "nhàm chán và gây thất vọng". Việc xuất hiện quá nhiều tình tiết phi logic, điển hình như chi tiết "hồi sinh người chết" lặp lại nhiều lần, khiến nội dung của Penthouse trở nên thiếu chặt chẽ, dài dòng và không đột phá. Khán giả chỉ trích biên kịch Kim Soon Ok "cố tình lạm dụng yếu tố bất ngờ, phi lý chỉ để lôi kéo người xem".

Ngoài ra, Penthouse cũng mất điểm nặng nề trong mắt công chúng khi bộ phim vướng cáo buộc chiếm dụng văn hóa, cố tình sử dụng hình ảnh thảm kịch sập tòa nhà một cách tùy tiện.

JoyNews24 cho rằng một trong những điểm sáng của bộ phim nằm ở kỹ năng diễn xuất ổn định, gây ấn tượng. Dù Penthouse phải đối mặt với nhiều tranh cãi, không thể phủ nhận bộ phim giúp nâng cao danh tiếng của dàn diễn viên chính như Eugene, Kim So Yeon, Lee Ji Ah, Uhm Ki Joon... khiến họ nhận nhiều cảm tình từ khán giả.