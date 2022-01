‘Peacemaker’ - khi James Gunn được tự do bung xõa

Loạt phim về cuộc đời gã ác nhân cùng tên đánh dấu lần hợp tác thứ hai của đạo diễn James Gunn với nhà DC, sau "Suicide Squad".

*Lưu ý: Bài viết có thể tiết lộ một số tình tiết trong TV series Peacemaker.

Năm 2021, The Suicide Squad đánh dấu lần đầu James Gunn rời Marvel để hợp tác với DC, mang làn gió mới cho các tác phẩm của Vũ trụ Mở rộng DC (DCEU).

Hiện tại, hãng tiếp tục mời nhà làm phim thực hiện series Peacemaker. Đây là phần ngoại truyện (spin-off) của The Suicide Squad, cũng là loạt phim truyền đầu tiên trong DCEU.

Người hùng thoát chết

Chuyện phim nối tiếp những sự kiện xảy ra trong The Suicide Squad, sau khi Peacemaker (John Cena) đối đầu Rick Flag (Joel Kinnaman) tại đảo Corto Maltese. Những tưởng ác nhân do Cena thủ vai đã bị kết liễu, song gã may mắn được đưa đến bệnh viện và cứu chữa kịp thời.

Lần này, Peacemaker vẫn chưa được tự do mà tiếp tục bị mật vụ Amanda Waller (Viola Davis) theo dõi. Gã được giao nhiệm vụ mới, trở lại nhóm Task Force X - nay đứng đầu bởi lính đánh thuê Clemson Mun (Chukwudi Iwuji).

Nhiệm vụ của nhóm là phải chống lại những kẻ tham gia vào một dự án đặc biệt có tên “Bươm Bướm”. Song, cái khó của Peacemaker là chẳng ai trong nhóm tỏ ra hào hứng với gã, thậm chí còn tìm cách cô lập.

Cốt truyện nghe có vẻ đơn giản, hao hao phim điện ảnh tiền nhiệm. Tuy nhiên, nhiệm vụ của Task Force X chỉ là cái cớ để James Gunn khai thác tính cách và nội tâm Peacemaker đến tận cùng.

Chỉ trong ba tập đầu, đạo diễn liên tục thêm thắt nhiều tình tiết khiến series trở nên đầy bất ngờ. Chẳng hạn, Peacemaker phải quay về nhà để thuyết phục cha Augie (Robert Patrick) nhằm lấy lại đồng phục ác nhân. Tại đây, anh đoàn tụ thú cưng là một con đại bàng tên Eagly (Dee Bradley Baker lồng tiếng) và quyết định để nó đồng hành với mình.

So với dàn ác nhân và siêu anh hùng trong DCEU, Peacemaker là nhân vật ít tiếng tăm nhưng lại được James Gunn dành nhiều thiện cảm. Theo đạo diễn mô tả, gã vừa là “siêu anh hùng” vừa là “ác nhân”. Do đó, Gunn có nhiều ý tưởng mới để khai thác nhân vật xuyên suốt 8 tập của series.

Như tên gọi, Peacemaker là kẻ có niềm tin tuyệt đối vào việc đem lại hòa bình cho thế giới. Đôi khi gã trở nên cuồng tín và quyết tâm đạt được mục đích bằng bất cứ giá nào, thậm chí sẵn sàng kết liễu mạng sống của bất cứ ai mà không cần suy nghĩ.

Tuy nhiên trong loạt phim, Peacemaker lại được James Gunn tái hiện như gã ác nhân chất chứa nhiều nội tâm. Nhân vật cũng liên tục khiến khán giả bật cười ở nhiều tình huống oái ăm, chẳng hạn như khi tìm cách theo đuổi Harcourt (Jennifer Holland) - cô nàng điệp vụ quyến rũ trong nhóm Task Force X.

Thời lượng series dư dả giúp John Cena thể hiện tốt hơn hình tượng tâm lý phức tạp của tay lính đánh thuê.

Khi James Gunn trở thành át chủ bài

Sau thất bại của Wonder Woman 1984 (2020) và việc Zack Snyder tuyên bố dứt áo ra đi, James Gunn trở thành một trong những nhà làm phim được hãng Warner Bros. ưu ái nhất hiện nay. Bằng chứng là đạo diễn được phép thỏa sức sáng tạo trong suốt quá trình sản xuất The Suicide Squad. Kết quả, anh biến các nhân vật truyện tranh thành trò đùa, biến chiến trường thành sân khấu hài của các siêu anh hùng, sẵn sàng dán nhãn R (cấm trẻ em dưới 18 tuổi) cho phim.

Tương tự trong Peacemaker, hãng cũng không hề nhúng tay mà để cho đạo diễn được tự do bung xõa. Từng thước phim hiện lên đúng với phong cách hài hước xen lẫn điên loạn đặc trưng từng giúp James Gunn ghi dấu ấn trong suốt hơn 20 năm làm nghề.

Gunn cho biết anh chấp bút toàn bộ phần kịch bản mùa một Peacemaker trong suốt tám tuần bị cách ly vì Covid-19. Khi đó, đạo diễn rơi vào tâm lý chán nản nghĩ series khó có thể bấm máy. Vì thế, từng lời thoại giễu nhại cho đến tình tiết châm biếm chính là cách để anh… xả stress.

Ngay từ cảnh quay đầu tiên, James Gunn mang đến sự hài hước cho tác phẩm khi Peacemaker bật dậy trong bệnh viện. Anh mặc áo bệnh nhân, ngồi nghe bác sĩ đọc chẩn đoán X-quang với gương mặt ngơ ngác. Đến cả nữ bác sĩ đứng bên cạnh cũng phải giật mình: “Anh bị bắn và cả tòa nhà đè lên người... và những gì anh phải thay thế là một cái xương đòn?”.

Nhà làm phim người Mỹ còn chăm chút tác phẩm không kém phim điện ảnh. Các khung hình sử dụng tông màu u tối đúng tiêu chí “đen tối" của phim DC, kết hợp những mảng màu sặc sỡ gợi nhớ trào lưu pop art thập niên 1950.

Diễn xuất của John Cena là điểm cộng

Nếu James Gunn mang lại tiếng cười xuyên suốt thì John Cena lại giúp Peacemaker đến gần với khán giả hơn. Với kinh nghiệm đóng phim hơn ba thập niên, ngôi sao cơ bắp biến một nhân vật khó gây thiện cảm như Peacemaker trở nên duyên dáng.

Qua hóa thân của John Cena, Peacemaker hiện lên như một đứa trẻ sống trong lớp vỏ người lớn. Suốt ba tập đầu, gã có những hành động, cử chỉ kỳ quặc mà không ai có thể đồng cảm. Thậm chí, Peacemaker nói chuyện cùng đại bàng nhiều hơn là với cha ruột.

Kỹ năng diễn hài của John Cena biến Peacemaker trở thành kẻ ngốc nghếch từ truyện tranh lên màn ảnh. Nhưng chính sự ngớ ngẩn đó lại là điểm khiến nhân vật gây được tiếng cười và tạo thiện cảm nơi người xem.

John Cena là minh chứng cho việc những anh chàng cơ bắp rất hợp đóng các vai nhiều tiếng cười.

Ngoài ra, dàn diễn viên phụ cũng giúp phim duy trì không khí vui tươi. Đặc biệt là Jennifer Holland trong vai đặc vụ Emilia Harcourt – người Peacemaker đem lòng yêu. Hay nữ diễn viên da màu Danielle Brooks trong vai Leota Adebayo – một nhân vật mới toanh có góc nhìn hoàn toàn trái ngược Peacemaker, cũng là nhân tố gây cười trong phim.

Tất cả giúp ba tập đầu của series nhận được phản hồi tích cực khi ra mắt ngày 13/1. Tác phẩm được xếp hạng “tươi” trên Rotten Tomatoes với 94% đánh giá tích cực từ các nhà phê bình và 85% nhận xét tốt từ khán giả. Điểm số trên IMDb là 8.4/10 với nhiều ý kiến khen ngợi diễn xuất của John Cena và cách James Gunn dẫn dắt câu chuyện.

Nhìn chung, Peacemaker là series dành cho người hâm mộ James Gunn hơn là ác nhân cùng tên. Loạt phim có tất cả thứ khán giả trông đợi ở đạo diễn: Hài theo chất riêng và điên không giống ai.

Trong những tập đầu của series, nhiều đoạn James Gunn tiết chế chứ chưa thực sự đẩy đến đỉnh điểm như trong The Suicide Squad. Có lẽ đạo diễn đang muốn dành sức đầu tư để câu chuyện thực sự bùng nổ ở những tập cuối.