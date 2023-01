Pax Thiên làm nghệ sĩ

Pax Thiên dấn thân vào nghệ thuật nhưng không nối nghiệp diễn xuất của bố mẹ nuôi. Quý tử dùng nghệ danh để tránh mang tiếng dựa hơi gia đình.

Pax Thiên không nối nghệ bố mẹ nuôi mà chọn con đường riêng.

Theo nguồn tin độc quyền của Page Six, Pax Thiên, 19 tuổi, đang bí mật hoạt động nghệ thuật với nghệ danh "Embtto". Tuy nhiên, không phải ca sĩ, diễn viên hay đạo diễn, con trai Angelina Jolie chọn lối đi riêng - đó là art game (nghệ thuật trong game).

Những tác phẩm của Pax Thiên sử dụng quy trình nghệ thuật thị giác mixed media (truyền thông hỗn hợp, sử dụng nhiều hơn một phương tiện hoặc chất liệu để tạo ra tác phẩm) và truyền thông số. Chúng là tác phẩm trừu tượng nhưng không phải NFT (Non-Fungible Token - chỉ tài sản kỹ thuật số được lưu trữ trên blockchain).

Không đơn giản chỉ là sở thích, art game còn là niềm đam mê bất tận khiến Pax Thiên phải nghiêm túc theo đuổi. Quý tử đang chuẩn bị cho buổi triển lãm tại phòng trưng bày ở Tel Aviv, Israel. Giá trị của các tác phẩm chưa được công bố.

Pax Thiên cùng mẹ, em gái Shiloh và nghệ sĩ đường phố JR đang chuẩn bị cho triển lãm ở Tel Aviv, Israel.

"Pax Thiên không phải 'nepo baby' (con của người nổi tiếng, được hưởng các đặc quyền do tầm ảnh hưởng của cha mẹ). Cậu ấy hoạt động độc lập để tránh mang tiếng dựa hơi gia đình", Page Six viết.

Pax Thiên tên thật Nguyễn Quang Sáng, sinh ngày 29/11/2003, được Angelina Jolie - Brad Pitt nhận nuôi từ một trại trẻ mồ côi ở Việt Nam từ năm 2007. Từ cậu bé nhút nhát, hay sợ hãi khi gặp cánh săn ảnh, Pax Thiên trở thành chỗ dựa của Jolie và các em sau khi bố mẹ ly hôn.

Sau khi tốt nghiệp trung học vào tháng 6/2021, Pax Thiên tập trung thời gian vào đam mê nghệ thuật. Bên cạnh đó, cậu làm trợ lý cho mẹ trên trường quay bộ phim Without Blood. Pax Thiên và anh trai Maddox giữ vai trò đầu mối liên lạc giữa mẹ và các bộ phận khác trong quá trình ghi hình, sản xuất phim.

Đây là lần thứ hai Pax Thiên theo mẹ lên phim trường. Năm 2017, khi Jolie làm đạo diễn First They Killed My Father ở Campuchia, con trai nuôi đã được giao nhiệm vụ chụp ảnh hậu trường.