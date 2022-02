Patrick Stewart lên tiếng về giọng nói bí ẩn trong 'Doctor Strange 2'

Giọng nói bí ẩn trong trailer "Doctor Strange 2" được xác nhận là Giáo sư X. Tuy nhiên, Patrick Stewart cho biết khán giả nên chờ xem phim để biết rõ sự thật.

Trả lời ComicBook ngày 21/2, Patrick Stewart lấp lửng việc trở lại vai Giáo sư X trong bom tấn Doctor Strange in the Multiverse of Madness: "Mọi người đã bắt chước giọng nói của tôi kể từ ngày tôi bước lên sân khấu cách đây 60 năm. Vì vậy, tôi sẽ không chịu trách nhiệm về những phỏng đoán của họ".

Diễn viên 82 tuổi nói ông ít sử dụng mạng xã hội nên không biết rằng mình đã trở thành chủ đề bàn luận sôi nổi trên diễn đàn phim thời gian qua.

"Trước khi đi ngủ vào tối chủ nhật, tôi nhận được nhiều câu hỏi của bạn bè rằng nhân vật bí ẩn trong Doctor Strange 2 có phải tôi không? Tôi chỉ ở nhà chờ xem bóng đá, vậy làm sao có thể là tôi được? Nhưng chúng ta hãy chờ xem", ông giải thích.

Screenrant xác nhận Patrick Stewart sẽ tham gia Doctor Strange 2. Ảnh: Screenrant.

Ngày 13/2, Marvel Studios tung trailer thứ hai của Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Ở phút 1:18, nhân vật Doctor Strange (Benedict Cumberbatch đóng) đứng trước một bóng người nói: "Chúng ta nên cho anh ta biết sự thật".

Khuôn mặt của người này bị che khuất, với góc máy quay cho thấy một phần nhỏ phía sau đầu và vai của nhân vật. Phụ đề cho đoạn giới thiệu chỉ xác định đây là "giọng nói bí ẩn".

Screenrant và nhiều chuyên trang phim xác nhận Charles Xavier của loạt phim X-Men sẽ được hồi sinh trong bom tấn Marvel. Khán giả đặt ra giả thuyết nhân vật do Patrick Stewart đảm nhận sẽ là thành viên cốt cán của nhóm siêu anh hùng bí mật The Illuminati.

Stewart lần đầu tiên đóng vai Giáo sư X, một dị nhân có sức mạnh siêu nhiên, trong bộ phim X-Men năm 2000 với sự tham gia của Ian McKellan, Hugh Jackman, Halle Berry, Famke Janssen và James Marsden.

Diễn viên huyền thoại đã tái hiện nhân vật trong nhiều tác phẩm X-Men sau đó, cũng như ở loạt phim độc lập về Wolverine của Hugh Jackman. Gần đây nhất, Stewart đã xuất hiện trong tác phẩm Wolverine cuối cùng có tựa đề Logan (2017).

"Charles Xavier bị giết trong phim nhưng nhân vật có thể tồn tại ở Vũ trụ Điện ảnh Marvel. Disney đã thâu tóm Fox vào năm 2019, điều này có nghĩa các nhân vật trong X-Men, Deadpool và Fantastic Four có thể sẽ xuất hiện trong MCU", Insider phân tích.

Trong cuộc phỏng vấn trên Digital Spy năm 2020, Stewart tiết lộ đã có cuộc gặp mặt Chủ tịch Marvel Studios Kevin Feige. "Chúng tôi trò chuyện rất lâu. Hai bên đã có những đề xuất mới, bao gồm cả vai diễn Charles Xavier".