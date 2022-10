Park Shin Hye tươi trẻ sau khi sinh

Phim của Song Joong Ki bị chỉ trích vì diễn viên '3 lần say xỉn'

0 4

"The Youngest Son of a Conglomerate" bị chỉ trích vì có sự tham gia của Yoon Je Moon - nam diễn viên từng 3 lần lái xe trong tình trạng say xỉn.