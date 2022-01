Park Seo Joon làm việc 19 tiếng mỗi ngày khi quay ‘The Marvels’

Nam diễn viên Park Seo Joon chia sẻ về lịch trình làm việc bận rộn khi ghi hình bom tấn siêu anh hùng “The Marvels” tại London, Anh.

Tuần qua, trên kênh YouTube Record Park’s, Park Seo Joon đã đăng tải video ghi lại quãng thời gian sống và làm việc tại London. Nam diễn viên đang lưu lại Anh để góp mặt trong dự án điện ảnh kinh phí lớn The Marvels - hậu truyện của phim siêu anh hùng Captain Marvel (2019).

Trong video, Park đã tường thuật một ngày làm việc của mình với mong muốn chia sẻ cuộc sống hàng ngày với người hâm mộ. Theo chia sẻ của nam diễn viên, anh làm việc gần 19 tiếng mỗi ngày - ra khỏi nhà từ lúc mặt trời chưa mọc và chỉ trở về khi đã tối mịt.

Mỗi ngày, Park Seo Joon (áo trắng) sẽ xuất phát đến nơi làm việc từ khi trời còn chưa sáng.

Đoạn phim mở đầu bằng cảnh Park thức dậy vào sáng sớm, khi bên ngoài trời chưa tảng sáng. Nam diễn viên chia sẻ: “Tôi thức dậy vào lúc bốn rưỡi sáng mỗi ngày. Trợ lý sẽ đến đón tôi tới đoàn lúc 5 giờ. Tôi trở về nơi ở lúc 20h30. Dù mệt mỏi, tôi vẫn sẽ làm việc chăm chỉ”.

Vào ngày cuối tuần, Park Seo Joon sẽ dành thời gian rảnh rỗi tới xem cầu thủ Son Heung Min thi đấu. Cả hai là bạn bè và giữ quan hệ tốt với bố mẹ của nhau. Trong một cảnh khác của video, nam diễn viên nói: “Tôi sẽ đi cổ vũ Son Heung Min. Bố cậu ấy đã dặn nếu có dịp đến London hãy đi xem con trai bác thi đấu. Tuần này thời tiết ở Anh khá tệ, nhưng may quá hôm nay nắng lên rồi”.

Nam diễn viên dành ngày nghỉ cuối tuần tới sân vận động ủng hộ cầu thủ Son Heung Min.

Tại lối vào sân vận động, Park Seo Joon phải xuất trình kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19. “Khán giả cần kết quả xét nghiệm âm tính để vào sân vận động. Mỗi tháng chúng tôi phải làm xét nghiệm trên dưới 20 lần”, anh nói. Sau khi trận đấu kết thúc, Park lên tàu điện ngầm để di chuyển đến địa điểm tiếp theo, tranh thủ ngày nghỉ quý giá để khám phá London.

Park Seo Joon lên đường tới Anh ghi hình The Marvels từ tháng 9/2021. Tháng 11/2021, nam diễn viên đã có khoảng nghỉ ngắn để trở về Hàn Quốc hoàn thành các dự án còn dang dở. The Marvels do Nina DaCosta (Little Wood, Candyman) đạo diễn, quy tụ dàn diễn viên gồm Brie Larson, Samuel L. Jackson, Iman Vellani, Teyonah Parris… trong các vai chính. Phim dự kiến phát hành trong năm 2023.