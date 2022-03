Park Min Young chết vai

"Dự báo tình yêu và thời tiết" tiếp tục là bộ phim mà Park Min Young vào vai cô gái công sở với tạo hình không khác những phim trước.

Naver đưa tin bộ phim Dự báo tình yêu và thời tiết (Forecasting Love and Weather) phát sóng thu được mức rating trung bình (khoảng 6%-8%). Dự án được đánh giá là một bước dậm chân tại chỗ của Park Min Young khi cô vẫn vào vai cô nàng công sở, gặp tổn thương trong tình yêu với tạo hình quen thuộc, khiến người xem khó phân biệt được các vai diễn khác nhau của cô.

4 năm đóng một dạng vai

Theo Naver, Dự báo tình yêu và thời tiết có nội dung về Jin Ha Kyung (Park Min Young), một nhân viên tại Cục dự báo khí tượng. Cô là hình mẫu phụ nữ hiện đại, có trách nhiệm với công việc, thông minh, tính kỷ luật cao. Jin Ha Kyung bị tổn thương khi chồng chưa cưới phản bội. Sau đó, cô phải lòng Lee Shi Woo (Song Kang đóng), chàng trai có chỉ số IQ 150, thích tìm hiểu về thời tiết.

Bộ phim được đánh giá là có bối cảnh mới lạ, giúp khán giả hiểu hơn về cuộc sống của nhân viên Cục Khí tượng Hàn Quốc. Bên cạnh đó, ngoại hình của nam nữ chính đẹp.

Tuy nhiên, kịch bản phim cũng bị nhận xét là không có nhiều tình tiết bất ngờ. Nhân vật của Park Min Young vẫn có tính cách chăm chỉ, tài giỏi trong công việc, xa cách vì bị tổn thương tình cảm như ở các dự án trước. Do đó, cách diễn của nữ diễn viên không mới mẻ.

Park Min Young không thay đổi hình ảnh, dạng vai diễn trong suốt 4 năm.

Ngoài ra, cũng giống các phim Thư ký Kim sao thế? (What's wrong with secretary Kim?), Trời đẹp em sẽ đến (I'll Go To You When The Weather Is Nice), Bí mật nàng fangirl (Her Private Life), Park Min Young trung thành với kiểu tóc nhuộm vàng, không để mái, buộc gọn đằng sau.

Thời trang công sở của Park Min Young trong bộ phim Thư ký Kim sao thế? được khen đẹp. Thế nhưng, khi có liên tiếp 4 bộ phim cô mặc cùng một phong cách, khán giả khó lòng phân biệt các vai diễn khác nhau của nữ diễn viên.

Theo thống kê từ Nielsen Media Research, bộ phim Trời đẹp em sẽ đến không thành công về mặt rating. Phim có tỷ lệ người xem trung bình là 2,2%. Tương tự, dự án Bí mật nàng fangirl cũng chỉ đạt mức 3%. Do đó, từ năm 2018, Park Min Young chưa có bước tiến mới trong sự nghiệp.

Trên Naver khán giả bình luận: "Nếu đặt hai phim City Hunter và What's wrong with secretary Kim? sang một bên, tôi không thể phân biệt được các tác phẩm khác của Park Min Young", "Cô ấy luôn đóng những vai diễn lạc quan, tốt tính, dù tóc ngắn hay tóc dài cũng chỉ có một kiểu nhân vật", "Năm nào Park Min Young cũng có tác phẩm mới được ra mắt, song chính vì các vai diễn na ná nhau nên mọi người không quan tâm, nghĩ rằng cô ấy lâu lắm rồi không đóng phim".

Nhận xét của khán giả cho thấy dù chăm chỉ làm việc, song 4 năm qua Park Min Young không để lại nhiều dấu ấn trong tâm trí người xem bởi cô lựa chọn vai diễn quá an toàn.

Park Min Young cần sự bứt phá

Park Min Young sinh năm 1986, là ngôi sao hạng A tại Hàn Quốc. Trong sự nghiệp, Park Min Young có nhiều tác phẩm nổi tiếng khắp châu Á như Sungkyunkwan Scandal, Thợ săn thành phố (City Hunter), Thư ký Kim sao thế?.

Park Min Young được đánh giá là có khả năng tạo tương tác tốt với bạn diễn. Cô từng hợp tác với Lee Min Ho, Song Joong Ki, Ji Chang Wook, Park Seo Joon và đều tạo thành cặp tình nhân đẹp trên màn ảnh. Thậm chí, khi kết hợp cùng Yoo Seung Ho, nhờ vẻ ngoài trẻ trung, Park Min Young cũng không có sự chênh lệch với đàn em.

Đối với những bộ phim truyền hình tình cảm lãng mạn của Hàn Quốc, khả năng tạo cảm xúc giữa hai diễn viên là yếu tố quan trọng để làm nên thành công của phim. Theo tvN, cảnh hôn của Park Min Young và Park Seo Joon trong Thư ký Kim sao thế? đã đạt tới hơn 330 triệu lượt xem sau 4 năm, cao hơn nhiều MV của các thần tượng Kpop nổi tiếng.

Nhờ khả năng kết hợp tốt với bạn diễn và ngoại hình trẻ trung hơn tuổi, Park Min Young đẹp đôi bên các đàn em là Song Kang và Seo Kang Joon. Nhưng do diễn xuất chưa đột phá, nên dù dàn diễn viên trẻ đẹp, dự án phim vẫn không bùng nổ về rating hay danh tiếng.

Park Min Young có lợi thế về diễn xuất, song cô không chịu thử thách bản thân.

Điểm yếu của Park Min Young là chưa dám bước ra khỏi vùng an toàn để lựa chọn các vai diễn gai góc. Trong khi đó, khán giả Hàn Quốc hiện tại yêu thích những nhân vật nữ chính cá tính như Han So Hee trong My Name, IU trong Khách sạn ma quái, Seo Ye Ji với phim Điên thì có sao. Kim Se Jeong là ca sĩ thần tượng cũng đạt được thành công với vai diễn thợ săn hồn ma trong Nghệ thuật săn quỷ và nấu mì.

Lee Sung Kyung cũng được đánh giá là sao nữ có ngoại hình đẹp dịu dàng, song cô lựa chọn các vai diễn khác biệt như trong Cô nàng cử tạ Kim Bok Joo hay Người thầy y đức. Nhờ đó, cô ghi dấu ấn với người xem.

Thực tế, có nhiều minh tinh Hàn Quốc thành công với thể loại phim hài tình cảm (rom-com) như "Nữ hoàng rating" Gong Hyo Jin, Shin Min Ah, Kim Tae Hee. Họ có địa vị và danh tiếng hơn so với Park Min Young, do đó, nàng "thư ký Kim" khó có thể cạnh tranh với các đàn chị.

Nếu tiếp tục đóng các vai diễn công sở an toàn, Park Min Young có thể rơi vào tình cảnh của đàn chị Song Hye Kyo, bị đánh giá thấp về năng lực, thất bại khi hợp tác với các tài tử trẻ, khi cô sắp bước sang tuổi 40.