Park Bo Gum chuyển hướng làm ca sĩ?

Với động thái đầu quân về The Black Label, Park Bo Gum được dự đoán lấn sân làm ca sĩ.

Nam diễn viên Park Bo Gum. Ảnh: Allkpop.

Theo JTBC, công ty The Black Label xác nhận ký hợp đồng quản lý với Park Bo Gum vào ngày 30/1. Do nền tảng âm nhạc vững chắc của công ty và khả năng ca hát được công nhận của Park Bo Gum, sự tò mò về tiềm năng trở thành ca sĩ của nam diễn viên bắt đầu tăng lên.

Tuy nhiên, The Black Label phản hồi: “Vì đây là thời điểm bắt đầu hợp đồng, chúng tôi chưa thảo luận về hướng quảng bá của anh ấy. Park Bo Gum trước hết sẽ tập trung làm việc với đạo diễn Lim Sang Choon trong dự án phim sắp tới”.

Sau khi ký hợp đồng với diễn viên đầu tiên là Park Bo Gum, công ty bày tỏ mục tiêu mở rộng hoạt động kinh doanh sang mảng quản lý diễn viên.

Công ty đưa ra tuyên bố: "Chúng tôi đã ký hợp đồng quản lý với Park Bo Gum, nam diễn viên tiêu biểu của Hàn Quốc được công chúng tin tưởng và yêu mến".

Trước đó, Bo Gum liên tiếp phủ nhận tin đồn tham gia nhiều công ty lớn, có mảng quản lý diễn viên phát triển như YG Entertainment, HYBE. Động thái này khiến truyền thông Hàn Quốc suy đoán đây là sự khởi đầu cho sự nghiệp ca hát của nam diễn viên bởi The Black Label vốn chuyên về âm nhạc, được thành lập bởi nhà sản xuất Teddy và quản lý các ca sĩ như Zion.T, Somi, Taeyang.

Theo Soompi, ngoài vai trò diễn viên, Park Bo Gum còn thể hiện tài năng và sở thích âm nhạc thông qua album solo Let's Go See the Stars, loạt ca khúc nhạc phim và remake. Đặc biệt, trước đây, anh từng là thực tập sinh ca sĩ nhưng lại chuyển sang làm diễn viên.

Nam diễn viên có khả năng ca hát được nhiều người biết đến. Ảnh: Allkpop.

Park Bo Gum sinh năm 1993, có sự nghiệp vững chắc với nhiều tác phẩm nổi tiếng như Wonderful Mama, Record of Youth, Myeongryang, Chinatown, Seobok, Mây họa ánh trăng. Đặc biệt, trong bộ phim truyền hình Reply 1988, Park Bo Gum đóng vai thiên tài chơi cờ vây Choi Taek và trở thành nhân vật được yêu thích. Anh tuyên bố hết hạn hợp đồng độc quyền với Blossom Entertainment vào tháng 12/2022.