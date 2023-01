'Paliday' có thể là lựa chọn lý tưởng cho bạn trong dịp Tết

Paliday giúp bạn tiết kiệm chi phí, đồng thời có cơ hội ở cạnh bạn bè hoặc người thân.

Paliday /'pæl.ə.deɪ/ (danh từ): Kỳ nghỉ bên bạn bè hoặc gia đình

Định nghĩa:

Theo Macmillan Dictionary, paliday là sự kết hợp của pal (nghĩa là bạn bè) và holiday (nghĩa là kỳ nghỉ), dùng để nói về kỳ nghỉ dành cho bạn bè hoặc gia đình. Thuật ngữ này được đặt ra vào năm 2009 bởi nhà bán lẻ vé tàu online The Trainline.

Ban đầu, paliday được dùng với nghĩa khá hẹp, chủ yếu để nói về kỳ nghỉ mà bạn sẽ "ở ké" nhà của bạn bè thay vì đặt khách sạn, homestay. Năm 2011, trong bối cảnh nền kinh tế khó khăn, paliday trở thành xu hướng và được nhiều người lựa chọn.

Paliday được cho là sự tiếp nối của loạt chủ nghĩa du lịch tiết kiệm như daycation (du lịch trong ngày), staycation (du lịch ở những nơi gần nhà). The Trainline từng thực hiện khảo sát với hơn 6.000 hộ gia đình tại Anh, hơn một nửa trong số đó cho biết họ đã ở nhờ nhà người thân, bạn bè trong chuyến du lịch để tiết kiệm chi phí.

Ứng dụng của paliday trong tiếng Anh:

- Coastal resorts appear to be the most popular locations for palidays.

Dịch: Các khu nghỉ mát ven biển dường như là những địa điểm phổ biến nhất cho kỳ nghỉ bên bạn bè hoặc gia đình.

- Paliday appears to be increasingly popular, as people search for alternative ways to take a break at a time when their holiday budget is tightly squeezed.

Dịch: Kỳ nghỉ "ở ké" nhà người quen dường như ngày càng trở nên phổ biến khi mọi người tìm những cách thay thế để nghỉ ngơi vào thời điểm ngân sách dành cho kỳ nghỉ bị siết chặt.