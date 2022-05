'Our Blues' - Lee Byung Hun đẳng cấp, Shin Min Ah lép vế

"Our Blues” mở ra góc nhìn bao quát về những người sinh sống tại vùng biển Jeju với phần kịch bản trau chuốt, đầy tính nhân văn.

Trong bối cảnh đại dịch toàn cầu, các tác phẩm theo phong cách miêu tả những lát cắt cuộc sống (slice-of-life) trở nên được ưa chuộng. Series Our Blues mang những thông điệp đầy tích cực cùng dàn diễn viên toàn sao gồm Lee Byung Hun, Shin Min Ah, Cha Seung Won, Han Ji Min, Kim Woo Bin… khiến khán giả kỳ vọng.

Tác phẩm chọn định dạng omnibus (phim gồm nhiều tuyến truyện độc lập) để đan cài nhiều câu chuyện khác nhau.

Phim có kịch bản nhẹ nhàng, song sở hữu dàn sao "nặng ký".

Thông điệp trọng tâm của phim là: “Chúng ta là nhân vật chính trong câu chuyện của cuộc đời mình”. Bản thân biên kịch Noh Hee Kyung từng nói trên Rappler rằng cô “phát ốm và mệt mỏi” khi chỉ nhìn thấy có một nam, nữ chính trong các phim truyền hình. Chính vì vậy, cô đã chấp bút Our Blues.

Khi biên kịch Noo Hee Kyung và đạo diễn Kim Kyu Tae tái hợp

Noh Hee Kyung và đạo diễn Kim Kyu Tae từng hợp tác ăn ý trong That Winter, The Wind Blows và It’s Okay, That’s Love. Bằng kịch bản và ngôn ngữ hình ảnh của mình, bộ đôi đã tạo ra một không gian rộng lớn, để những con người trong Blues Nơi Đảo Xanh tồn tại trong thế giới của riêng họ.

Tất cả tạo nên bản giao hưởng của các mối quan hệ đa chiều. Bản thân sao tầm cỡ Hollywood như Lee Byung Hun trong một số tập gần như chỉ đóng vai khách mời. Anh cũng đồng ý rằng phim mang tính liên kết mạnh mẽ và có cốt truyện lớp lang.

Thay vì đi theo lối mòn với những kích thích, cảm giác mạnh, Kim Kyu Tae muốn tập trung nhiều hơn vào câu chuyện và cảm xúc của nhân vật. Đạo diễn mong khán giả từ từ đắm mình vào cốt truyện một cách tự nhiên.

Series nhìn nhận đảo Jeju với khía cảnh mới mẻ, khi mô tả nơi này như “khu phố nơi mọi người cư trú” chứ không phải “một điểm đến du lịch”. Our Blues tràn ngập những khoảnh khắc ấm cúng của người dân làng Pureung. Những màn đấu giá sôi động, những khu chợ hải sản đông đúc, công việc vất vả của các hải nữ (thợ lặn kiếm sống trên đảo)… cũng được tái hiện chân thực.

Câu chuyện tình đầu ấn tượng của Han Soo và Eun Hee

Blues Nơi Đảo Xanh mở màn với mối quan hệ của Eun Hee (Lee Jung Eun) và Han Soo (Cha Seung Won). Han Soo trở về quê nhà Pureung để tạm rời xa cuộc sống thành thị xô bồ. Con gái anh đã sống ở nước ngoài trong vài năm để học chơi golf. Chi phí của cô bé gây ra sức ép về mặt tài chính.

Sau khi biết người bạn cùng quê Eun Hee có tiền và vẫn xem mình là “tình đầu khó quên”, anh quyết định vay tiền cô. Tuy nhiên, kế hoạch của anh không diễn ra như mong đợi, và tình bạn giữa hai người tan vỡ.

Chuyện tình tuổi trung niên mang đến nhiều cảm xúc ấm áp nhưng dang dở.

Câu chuyện này đã có kết thúc hợp lí, bất chấp nỗi buồn man mác đọng lại sau cuối. Hai nhân vật đã thành công khiến khán giả hòa mình vào nhịp điệu của phim. Cảnh Eun Hee nhắn tin "Tạm biệt" cùng thời khắc cô nén buồn nhún nhảy theo bản nhạc Whisky on the Rocks chạm vào trái tim người xem.

Nhiều ý kiến ​​cho rằng hai tập phim đầu sẽ không bao giờ để lại ấn tượng lâu dài nếu như Cha Seung Won và Lee Jung Eun không diễn thuần thục và nhập tâm đến vậy.

Lee Byung Hun đẳng cấp, Shin Min Ah lép vế, Han Ji Min “hết ngoan”

Những tập sau đem đến dư vị khác nhau cho người xem. Mối quan hệ “thanh mai trúc mã” giữa Dong Seuk (Lee Byung Hun) và Min Sun Ah (Shin Min Ah) đầy sóng gió.

Dong Seok chưa bao giờ thực sự quên Sun Ah dù cô chia tay anh đã bảy năm. Người đàn ông luôn dành phần lớn thời gian trên chiếc xe tải cũ ấy sẵn lòng ở bên cạnh người yêu cũ như “anh hàng xóm thân thiện”.

Lee Byung Hun lần đầu đem đến dáng vẻ quê mùa, cục mịch một cách tự nhiên, “diễn như không diễn”.

“Người ta nói tâm hồn nào cũng có một vết sẹo. Sống có nghĩa là cố gắng quên đi những vết sẹo đó” - ngôi sao 52 tuổi khắc họa trọn vẹn những gì anh cảm nhận về nhân vật này trước cánh báo giới.

Trong khi đó, Min Sun Ah bị dày vò bởi căn bệnh trầm cảm. Đó là lý do khiến cô không được gần gũi đứa con nhỏ. Thật tiếc là Shin Min Ah lại nhạt nhòa khi đứng bên cạnh đàn anh danh tiếng. Tương tác giữa cả hai trông gượng gạo. Cô gặp khó ở các phân đoạn thể hiện nội tâm dằn vặt, ẩn ức.

Chuyện tình giữa Young Ok (Han Ji Min) và Jung Joon (Kim Woo Bin) mang đến sự tươi mới trẻ trung, năng động. Quá khứ bí ẩn của Yeong Ok tạo ra tiềm năng lẫn thách thức cho sự phát triển tình cảm của cả hai.

Nữ diễn viên One Spring Night thú nhận bị thu hút bởi sự “thẳng thắn, táo bạo” của Young Ok. Chẳng mấy khi khán giả được nhìn thấy một Han Ji Min luôn miệng nói dối thân phận của mẹ và dùng tiền đàn ông để đến bar nốc rượu như trong Our Blues.

Phim của tvN đánh dấu sự trở lại của Kim Woo Bin kể từ sau Uncontrollably Fond (2016). Nam diễn viên từng tạm nghỉ công việc diễn xuất để tập trung điều trị căn bệnh ung thư vòm họng. Trong phim mới, anh không còn là cậu thiếu niên nổi loạn ở các phim học đường cũ, Kim Woo Bin đã trưởng thành cùng một tình yêu dung dị để chấp nhận các khuyết điểm của người tình lớn tuổi.

Kim Woo Bin có sự trưởng thành trong diễn xuất.

Tập Young Joo và Jung Hyun không gây thiện cảm vì “lãng mạn hóa” việc mang thai ở tuổi vị thành niên. Cảnh đôi trẻ nghe thấy nhịp tim của thai nhi tại một bệnh viện khiến khán giả lo ngại. Khi Young Joo quyết định có con với Jung Hyun, cả hai đã có nụ hôn sâu với phần nhạc nền kịch tính một cách không cần thiết.

Bức tranh lớn chân thực, cảm động nhưng khó theo dõi

Có nhiều câu chuyện song song diễn ra cùng lúc, như thể bốn bộ phim truyền hình được ghép lại với nhau. Điểm chung duy nhất của nhóm nhân vật là họ sinh hoạt chợ cá.

Kết quả là dàn diễn viên toàn sao có ít cơ hội gây ấn tượng trước khi trở thành vai phụ trong câu chuyện của người khác. Khán giả đã phải rất nỗ lực mới giữ được mạch cảm xúc khi các tình tiết xen kẽ lẫn nhau, dễ gây mất tập trung.

Cho đến tập 14, những người thuộc tầng lớp lao động trong Blues Nơi Đảo Xanh đều không một một cuộc hôn nhân hoặc mối quan hệ hạnh phúc. Nhưng họ vẫn sống hết mình, nhờ đó phim mang thông điệp truyền cảm hứng cao.

Khi so sánh với các phim cùng thể loại như series Reply, Thirty-Nine, Hospital Playlist, Our Blues ít tập trung vào các mảng miếng giật gân, cường điệu. Cũng chính vì thế, phim lắng đọng, chân thực hơn.