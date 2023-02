Ôtô khách lao xuống ruộng sau va chạm với xe máy

Sau cú va chạm với xe máy chạy phía trước, tài xế ôtô khách mất lái lao đầu xuống ruộng. Vụ va chạm khiến người đi xe máy bị thương nặng.

Hiện trường vụ ôtô khách lao xuống ruộng. Ảnh: D.L.

Trạm CSGT Đakrông, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đơn vị đang xử lý vụ tai nạn giao thông giữa ôtô khách và xe máy trên quốc lộ 9 ở xã Cam Thủy (huyện Cam Lộ) khiến một người bị thương nặng.

Sáng 1/2, ôtô khách giường nằm biển Nghệ An do tài xế Trương Văn Mỹ (44 tuổi) điều khiển lưu thông trên tuyến quốc lộ 9 tránh Bắc TP Đông Hà về quốc lộ 1. Khi đến đoạn xã Cam Thủy, ôtô khách va chạm với xe máy do ông Nguyễn Văn Thạnh (54 tuổi, trú huyện Cam Lộ) di chuyển cùng chiều phía trước.

Vụ va chạm khiến ông Thạnh bị chấn thương phần đầu, 2 phương tiện hư hỏng; phần đầu ôtô khách lao xuống ruộng.

Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị đã tổ chức phân luồng giao thông để xe cẩu cứu hộ giải cứu ôtô khách khỏi hiện trường.

Địa điểm xảy ra vụ tai nạn. Ảnh: Google Maps.