Ôtô khách đấu đầu xe rước dâu, nhiều người bị thương

Ôtô khách chạy lấn làn và tông trực diện xe khách 16 chỗ đang rước đoàn đám cưới. Hậu quả, một người chết, hơn 10 người bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Đ.N.

Ôtô khách 45 chỗ của nhà xe Hoàng Huân chạy trên cao tốc Hòa Liên - La Sơn bất ngờ lấn làn, tông trực diện xe 16 chỗ đang đi rước dâu.

Vụ tai nạn xảy ra khoảng 13h45 ngày 30/5, trên cao tốc La Sơn - Hòa Liên đoạn qua xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng.

Thời điểm trên, ôtô khách biển số Quảng Trị chạy hướng nam - bắc, khi đến đoạn qua xã Hòa Liên bất ngờ lấn làn, tông trực diện vào xe 16 chỗ biển số Đà Nẵng đang chở đoàn rước dâu chạy hướng ngược lại.

Giao thông tắc nghẽn sau vụ tai nạn. Ảnh: Đ.N.

Cú tông mạnh khiến xe 16 chỗ ngồi lật ngang, biến dạng phần đầu và nằm sát mép vực. Nhiều người trong xe 16 chỗ la hét, mắc kẹt bên trong.

Lực lượng CSGT Công an TP Đà Nẵng, Công an huyện Hòa Vang có mặt sau ít phút triển khai cứu nạn, cứu hộ. Giao thông ắc tách do vụ tai nạn.

Theo báo cáo nhanh của cơ quan chức năng, vụ tai nạn làm một người chết, hơn 10 người bị thương. Giao thông trên cao tốc tắc nghẽn 2 chiều.

Cảnh sát đã phân luồng giao thông, điều tra nguyên nhân.

Xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng, nơi xảy ra vụ tai nạn. Ảnh: Google Maps.