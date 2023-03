Ôtô điện quá nặng có thể gây mất an toàn giao thông

Chuyên gia Mỹ lo ngại khối lượng lớn của ôtô điện có thể gia tăng nguy cơ mất an toàn cho những người cùng tham gia giao thông trên đường, đặc biệt là người đi bộ và chạy xe đạp.

Bán tải điện Hummer nặng hơn 4 tấn. Ảnh: GMC.

Theo CarBuzz, lượng khối quá lớn của các ôtô điện hiện nay tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông trên các tuyến đường tại Mỹ.

Cụ thể, ông Raul Arbelaez – phó chủ tịch Viện Bảo hiểm an toàn đường cao tốc Mỹ (IIHS) – cho rằng khối lượng của ôtô điện làm gia tăng rủi ro an toàn cho những người cùng lưu thông trên đường.

Do đó, vị này đề xuất chính quyền Mỹ thực hiện điều chỉnh mức giới hạn tốc độ hiện tại xuống thấp hơn như một giải pháp tiềm năng nhằm giảm thiểu thiệt hại do va chạm với ôtô điện có khối lượng lớn.

Vị phó chủ tịch IIHS cho biết khi đơn vị này bắt đầu thử nghiệm xe điện hồi năm 2011, mục đích của các bài kiểm tra khi ấy chỉ nhằm đánh giá khả năng gây hỏa hoạn từ những bộ pin có kích thước lớn.

Tuy nhiên, mối quan tâm của IIHS đã nhanh chóng chuyển sang khối lượng tổng thể của xe điện, vốn đang gia tăng với tốc độ khá nhanh trong những năm gần đây.

Cuối năm ngoái, IIHS công khai bày tỏ quan ngại về cân nặng quá khổ của các mẫu xe điện như Hummer EV. Được biết, mẫu bán tải điện của GMC có khối lượng bản thân 4,3 tấn, trong đó chỉ riêng bộ pin đã nặng 1,3 tấn, tương đương một chiếc Honda Civic.

Sau 55 bài kiểm tra va chạm với ôtô điện, IIHS không ghi nhận bất kỳ vụ cháy nào xuất phát từ các bộ pin. Do đó, cơ quan này kết luận rằng nguy cơ hỏa hoạn do pin ôtô điện thấp hơn khá nhiều so với suy nghĩ chung của cộng đồng.

IIHS cũng khẳng định ôtô có khối lượng lớn cũng ít có khả năng bị lật và lăn trên đường, còn người ngồi bên trong cũng ít có khả năng bị thương trong trường hợp xảy ra va chạm. Tuy nhiên, các mẫu xe có cân nặng quá khổ lại trở thành một vấn đề lớn khi xét đến an toàn của những người cùng tham gia giao thông.

Khối lượng ôtô điện đang gia tăng đáng kể. Ảnh: IIHS/YouTube.

“Khi va chạm, xe nặng hơn sẽ đẩy phương tiện còn lại về phía sau, gây ra một lực tác động lớn vào những người ngồi trên xe nhẹ hơn”, ông Raul Arbelaez lưu ý và không quên nhấn mạnh mức độ tồi tệ của tình huống va chạm giữa xe cỡ lớn với người đi bộ hoặc chạy xe đạp.

Phó chủ tịch IIHS cho biết cơ quan này đã tiến hành 2 thử nghiệm vào năm 2018 để chứng minh khối lượng và kích thước xe lớn có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng thế nào trong một vụ va chạm giao thông.

Trong các bài kiểm tra nói trên, những mẫu xe đạt điểm an toàn cao đều có sự thể hiện khá tệ khi va chạm phải các phương tiện có kích cỡ và khối lượng vượt trội.

Ông Raul Arbelaez cho biết thêm khả năng tăng tốc của xe điện cũng là một yếu tố đáng lo ngại. Cụ thể, GMC Hummer EV dù sở hữu khối lượng lớn nhưng vẫn có khả năng đạt tốc độ 96 km/h chỉ trong 3 giây.

Đối với xe điện cỡ lớn, vị lãnh đạo IIHS nhận định các hãng sản xuất nên dành thời gian nghiên cứu để bổ sung bộ phận hấp thụ xung lực ở đầu xe nhằm hướng đến gia tăng khả năng bảo vệ người bên ngoài và xung quanh xe, thay vì tập trung toàn bộ vào tính an toàn cho người ngồi trong xe.

Ngoài ra, ông Raul Arbelaez tin rằng một khi mạng lưới sạc được mở rộng, người tiêu dùng sẽ bỏ qua các mẫu xe có phạm vi hoạt động lớn (được trang bị bộ pin lớn và khối lượng nặng), từ đó giảm thiểu số lượng ôtô điện hạng nặng di chuyển trên đường.

Song song với đó, ông Raul Arbelaez cho rằng các hãng xe nên chú trọng nâng cao độ hiệu quả của tính năng phòng tránh va chạm với người đi bộ và xe đạp, đồng thời trang bị hệ thống đèn pha thật tốt cho các dòng xe nói chung và ôtô điện nói riêng.

“Các bang cũng như chính quyền Mỹ nên xem xét hạ thấp mức giới hạn tốc độ để tránh gia tăng nguy cơ mất an toàn giao thông do chênh lệch trọng lượng giữa các xe trên đường”, vị này kết luận.