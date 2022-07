Ostentatious dùng để chỉ kiểu tính cách nào của con người?

Ostentatious xuất hiện vào năm 1590, đôi khi được sử dụng với mục đích mỉa mai, châm biếm.

Ostentatious /ˌɒs.tenˈteɪ.ʃəs/ (tính từ): Khoe khoang, phô trương.

Định nghĩa:

Cambridge Dictionary định nghĩa ostentatious là việc khoe khoang quá nhiều về tiền bạc, tài sản hoặc quyền lực. Điều này nhằm mục đích khiến người khác phải chú ý, ngưỡng mộ.

Theo Merriam-Webster Dictionary, ostentatious lần đầu được sử dụng từ năm 1590. Nhiều ý kiến cho rằng nguồn gốc của ostentatious là từ ostentare trong ngôn ngữ Latin, nghĩa là phô bày, khoe mẽ.

Tiếng Anh có nhiều cách để nói về sự phô trương, khoe khoang như showy, pretentious, boastful, nhưng ostentatious được cho là sự phô trương ở mức độ lớn nhất, nhấn mạnh vào những sự phù phiếm, hư ảo. Do đó, ostentatious thường được dùng trong nhiều trường hợp châm biếm, mỉa mai.

Ứng dụng của từ ostentatious trong tiếng Anh:

- She waved her hand about, ostentatiously displaying her large diamond ring.

Dịch: Cô ta vẫy tay để khoe khoang chiếc nhẫn đính kim cương to bự của mình.

- Their house is ridiculously ostentatious, and doesn’t fit the style of the neighborhood.

Dịch: Căn nhà của họ phô trương một cách lố bịch và không phù hợp với phong cách của khu phố.