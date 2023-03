Oscar 2023: 'Everything Everywhere All at Once' thắng Phim xuất sắc

NỘI DUNG CHÍNH:

- Ngày 13/3 (giờ Hà Nội), Lễ trao giải Oscar diễn ra ở Nhà hát Dolby (Mỹ). Oscar trở lại mùa giải lần thứ 95 sau cú tát chấn động của Will Smith hồi năm ngoái.

- Everything Everywhere All at Once dẫn đầu cuộc đua với 11 đề cử. Tác phẩm được Zing dự đoán có khả năng thắng hạng mục Phim truyện xuất sắc.

- Cate Blanchett đối đầu Dương Tử Quỳnh ở hạng mục Nữ chính xuất sắc. Zing dự đoán Dương Tử Quỳnh thắng.

- Quan Kế Huy gần như cầm chắc tượng vàng Nam diễn viên phụ xuất sắc khi liên tục chiến thắng các giải thưởng quan trọng, có thể ảnh hưởng kết quả Oscar như Quả Cầu Vàng, SAG Awards.

- Viện Hàn lâm thành lập nhóm xử lý khủng hoảng để ứng phó với bất kỳ rủi ro nào.

- Rihanna dự kiến trình diễn Lift Me Up, nhạc phim Black Panther: Wakanda Forever. Ca khúc này có tên trong một đề cử năm nay.