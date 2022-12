Orion đẩy mạnh chiến dịch Tết với hộp quà tặng đa dạng, ý nghĩa

Mang đến thông điệp ý nghĩa về sự bình an, các sản phẩm quà Tết của Orion được người tiêu dùng yêu thích nhờ thiết kế đậm chất xuân cùng giá cả bình ổn.

Biếu quà Tết là nét đẹp trong văn hóa truyền thống của người Việt, được kế thừa và duy trì qua bao thế hệ. Không chỉ là cách thể hiện tình cảm của người tặng đến người nhận, mỗi món quà còn tượng trưng cho những lời chúc tốt lành và bình an cho năm mới. Nhờ vậy, cứ đến những tháng cuối, thị trường quà Tết lại trở nên sôi động hơn bao giờ hết, đặc biệt ở mảng bánh kẹo.

Với mong muốn tiên phong mang đến trải nghiệm mới mẻ trên thị trường quà Tết, Orion vừa thực hiện chiến dịch Tết với các hạng mục sản phẩm đa dạng, chất lượng, phù hợp với mọi nhu cầu, chuẩn hóa từ mặt hình ảnh lẫn thông điệp ý nghĩa.

Món quà ý nghĩa về sự bình an

Ra mắt thị trường vào năm 2018, hộp quà Tết An luôn nhận được sự yêu mến, đón nhận từ khách hàng, cùng với đó là mức doanh số tăng lên từng năm và luôn nằm trong top dẫn đầu thị trường bánh kẹo. Với thiết kế độc đáo thay đổi qua mỗi mùa Tết cùng hương vị bánh thơm ngon, mỗi hộp quà Tết An được xem như cách người tặng lan tỏa thông điệp đầy yêu thương đến gia đình, bạn bè.

Theo đại diện Orion, trải qua 2 năm nhiều biến động, 2023 là một năm đặc biệt của thế giới và của Việt Nam, hơn bao giờ hết ai cũng mong được trở về nhà để đón một cái Tết đoàn tụ và sum vầy. Với dịp đặc biệt như vậy, Orion tin rằng mỗi người tiêu dùng không những mong muốn món quà tặng chất lượng, mà còn có thể mang lại ý nghĩa về sự bình an.

Các hộp quà tặng cá nhân đa dạng, phù hợp từng nhu cầu riêng biệt của khách hàng có mức giá dao động 70.000-255.000 đồng/hộp.

Nhằm phục vụ đa dạng nhu cầu biếu tặng dịp Tết năm nay, Orion ra mắt đa dạng hộp quà Tết An với nhiều thiết kế, kích thước, mẫu mã. Hộp quà An được thiết kế dựa trên hai tông màu đặc trưng của Tết là đỏ và vàng, tượng trưng cho lời cầu chúc năm mới thật nhiều bình an, may mắn. Đồng thời qua đó, thương hiệu bánh kỳ vọng người tiêu dùng và gia đình Việt sẽ có một khởi đầu trọn vẹn, hướng đến một năm với nhiều điều tốt đẹp.

Hộp quà Tết doanh nghiệp từ Orion có mức giá dao động từ 99.000 đến 500.000 đồng/hộp.

Bên cạnh các sản phẩm đáp ứng nhu cầu quà biếu cá nhân, Orion cũng ra mắt các hộp quà Tết doanh nghiệp đi kèm chương trình ưu đãi, chiết khấu hấp dẫn. Đây được xem là nỗ lực lớn của Orion nhằm giúp doanh nghiệp có thể mang đến cho nhân viên, đối tác mùa Tết trọn vẹn, ý nghĩa dù trải qua nhiều thử thách từ dịch bệnh và bão giá.

Ngoài hộp quà Tết An, Orion cũng ra mắt các hộp quà phiên bản đặc biệt chỉ dành cho dịp Tết 2023. Nổi bật trong số này có thể kể đến Gouté Tết 2023 với với thiết kế sang trọng, lấy tông màu gold chủ đạo kèm theo những họa tiết đậm chất nghệ thuật được điểm xuyết tinh tế, hài hòa.

Bên cạnh Gouté, Chocopie cũng là cái tên quen thuộc với nhiều người tiêu dùng Việt Nam trong dịp Tết. Bộ quà Tết Chocopie năm nay được thiết kế đặc sắc với hộp bánh nhỏ trong một hộp quà lớn, đại diện cho các hương vị đặc trưng được yêu thích: Truyền thống, molle và đậm.

Hộp quà Gouté bánh quy mè thượng hạng 12P giá 155.000 đồng, hộp quà tặng tài lộc ChocoPie đặc biệt 20P giá 85.000 đồng.

Trong khi đó, bánh quy bơ tự nhiên Marika mang đến thiết kế hộp thiếc sang trọng. Sản phẩm chinh phục thực khách bởi vị bơ tự nhiên và chocolate từ các nguyên liệu hảo hạng. Không chỉ có hương vị hấp dẫn, Marika còn cung cấp nhiều chất dinh dưỡng và năng lượng, là một trong những món quà ý nghĩa để dành tặng người thân, bạn bè, đồng nghiệp…

Ngoài ra, hộp quà tặng sức khỏe Custas đặc biệt 20P, Chocopie Sakura đào 12P cũng là những lựa chọn đáng tham khảo trong dịp Tết năm nay nhờ thiết kế đậm chất xuân cùng hương vị bánh thơm ngon, gợi liên tưởng đến sự khởi đầu ngọt ngào cho năm mới.

Hộp quà tặng Marika nhỏ 28P giá 95.000 đồng, hộp lớn 48P giá 155.000 đồng; hộp quà tặng sức khỏe Custas đặc biệt 20P giá 95.000 đồng; hộp quà tặng Chocopie Sakura đào 12P giá 68.000 đồng.

Hỗ trợ người tiêu dùng với mức giá bình ổn

Dù chịu ảnh hưởng từ thị trường khi giá cả nguyên vật liệu tăng cao, Orion vẫn thực hiện chiến dịch giữ nguyên giá sản phẩm. Bằng các chính sách đa dạng hóa sản phẩm và kênh phân phối, Orion thành công trong việc bình ổn giá cả cho các sản phẩm Tết. Từ đó, thương hiệu góp phần giảm bớt gánh nặng kinh tế, mang đến mùa Tết trọn vẹn, đủ đầy và hạnh phúc cho người tiêu dùng Việt. Đồng thời, Orion cũng tập trung gia tăng trải nghiệm mua sắm cho khách hàng trong dịp Tết năm nay.

Đại diện Orion nhấn mạnh ở thời điểm hiện tại, công ty chú trọng vào việc phát triển, mở rộng thị trường, đẩy mạnh doanh số. Trong đó, chiến lược không tăng giá là chủ trương xuyên suốt từ thời điểm năm 2021 đến nay.

“Năm 2021 là thời điểm dịch bùng phát rất mạnh mẽ nhưng chúng tôi vẫn phát triển sản phẩm theo hướng tăng trọng lượng 10% đối với Goute, trước đó snack khoai tây chiên O'star và Swing cũng tăng trọng lượng 20-30%. Năm 2022, cả thị trường cùng bước vào cơn bão giá, mọi chi phí sản xuất đều đội lên. Nhưng ở thời điểm hiện tại và liên tục 3 năm qua, chúng tôi vẫn duy trì một chiến lược chung, đó là không tăng giá sản phẩm. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng đang đầu tư vào hệ thống các kênh phân phối và đào tạo cho nhân viên bán hàng để chăm sóc các cửa hàng tốt nhất”, đại diện Orion chia sẻ.

Khu vực trưng bày tại các sản phẩm quà Tết của Orion tại trung tâm thương mại, siêu thị.

Không ngừng nỗ lực cải tiến chất lượng sản phẩm về cả hương vị lẫn hình thức cùng chủ trương không tăng giá là cách Orion đồng hành cùng người tiêu dùng trong thời điểm khó khăn và củng cố vị trí thương hiệu tại thị trường Việt Nam. Năm 2005, cả hệ thống bán hàng của Orion chỉ gồm 20 đại lý và 50 nhân viên bán hàng. Thời điểm đó, hầu hết kênh bán bánh kẹo trong nước đều là các điểm kinh doanh truyền thống, cửa hàng tạp hóa.

Năm 2008, khi nhà máy đi vào hoạt động, số lượng nhà phối của Orion đã tăng gấp 8 lần với 160 nhà phân phối và số lượng nhân viên kinh doanh tăng đến 2.000 người. Đến nay, toàn đội ngũ kinh doanh vẫn đang ở con số 2.000 nhân sự, song Orion đã trở thành thương hiệu bánh kẹo được biết đến và tin dùng rộng rãi ở khắp các tỉnh thành trên cả nước.

Các sản phẩm của Orion trở nên quen thuộc, gần gũi với người tiêu dùng Việt mỗi dịp Tết nhờ mức giá bình ổn.

Nhờ chất lượng tốt, giá cả phải chăng cũng như thông điệp ý nghĩa, hộp quà Tết An luôn được người tiêu dùng lựa chọn, nhất là trong các dịp lễ lớn nhất năm của người Việt. Từ sự ủng hộ này, Orion đã trở thành một trong những thương hiệu dẫn đầu trong thị trường bánh kẹo trong suốt nhiều năm liền, có thêm động lực để không ngừng nỗ lực cho ra đời những sản phẩm ngày càng phù hợp với nhu cầu và mong muốn của người Việt.