Oppo A92 có thể khiến bạn nghĩ lại về smartphone tầm trung

Không chỉ mang đến cụm 4 camera dạng hình chữ C tối giản, Oppo A92 còn mang đến viên pin 5.000 mAh giúp người dùng trải nghiệm cả ngày dài mà không lo cắm sạc.

Camera vốn là một trong những thế mạnh của Oppo. Nhưng Oppo gây ngạc nhiên khi không chỉ tập trung vào hệ thống camera trên thế hệ A series mới, mà còn cải thiện dung lượng pin đáng kể.

Cuộc chạy đua mang tên “dung lượng pin”

Theo thống kê do We are social và Hootsuite thực hiện, tháng 1/2019, 58 triệu người Việt Nam dùng mạng xã hội trên thiết bị di động, tăng 8 triệu người dùng so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, 94% tỷ lệ người dùng sử dụng Internet hàng ngày, 6% còn lại sử dụng ít nhất một lần trong tuần. Số liệu đó cho thấy, người Việt gần như không tách rời các hoạt động liên quan đến Internet quá một tuần.

Đến đầu năm nay, số lượng người dùng mạng xã hội trên thiết bị di động tại Việt Nam cán mốc 65,99 triệu người. Theo khảo sát của 2 tổ chức này, trong độ tuổi 16-64 tuổi, 95% người dùng ưa chuộng các video trực tuyến, 73% người dùng thích nghe nhạc và stream, 57% người dùng chọn xem vlog. Trong đó, đến 85% người dùng sử dụng smartphone để theo dõi các nội dung yêu thích.

Tỷ lệ người dùng sử dụng Internet hàng ngày tại Việt Nam ngày càng tăng nhanh.

Điều đó cho thấy, smartphone là vật bất ly thân của hầu hết người Việt. Và khi nhu cầu trải nghiệm các nội dung trực tuyến tăng cao, người dùng cũng đòi hỏi khắt khe hơn thiết bị di động của họ. Làm sao để trải nghiệm liền mạch từ xử lý công việc đến các thú vui giải trí trên Internet? Câu trả lời nằm ở dung lượng pin.

Theo thống kê của nhóm tác giả từ Android Authority, tính đến giữa năm 2018, phần lớn dung lượng pin trên smartphone dao động trong khoảng 3.000-3.500 mAh. Đến cuối năm 2019, 4.000 mAh là dung lượng pin được nhiều hãng trang bị cho smartphone. Nhận thấy nhu cầu trải nghiệm ngày càng tăng, Oppo quyết định trang bị viên pin 5.000 mAh trên model A92.

Oppo A92 trang bị viên pin 5.000 mAh.

Với dung lượng 5.000 mAh, Oppo A92 là một trong số ít smartphone thuộc phân khúc tầm trung có thời gian chờ (standby time) 500 giờ, thời gian đàm thoại 34 giờ liên tục. Ngoài ra, Oppo chăm chút trải nghiệm người dùng khi tích hợp công nghệ sạc nhanh 18 W, giúp giảm thời gian chờ sạc, đồng thời tăng tuổi thọ của pin.

Không chỉ sử dụng chất chống cháy trong pin, đảm bảo an toàn và trọng lượng nhẹ đối với sản phẩm, hãng còn trang bị cho A92 khả năng sạc ngược, cho phép người có thể sạc các thiết bị khác.

Muốn nâng cấp trước hết phải hoàn thiện

Không chỉ nâng cấp dung lượng pin, Oppo không quên chăm sóc trải nghiệm người dùng với hiệu năng, thiết kế và đặc biệt là cụm camera. Tất cả đều được Oppo hoàn thiện, mang đến smartphone chất lượng với giá phải chăng, đúng tiêu chí của người dùng trẻ. Đi cùng với pin 5.000 mAh, sạc nhanh 18 W là bộ nhớ LPDDR4X tiêu chuẩn RAM 8 GB, ROM 128 GB, UFS 2.1. Nhờ đó, Oppo A92 đáp ứng mượt mà các tác vụ chơi game, sao chép dữ liệu, cài đặt ứng dụng và các thao tác hàng ngày.

Oppo mang đến chiếc smartphone chất lượng với giá phải chăng, đúng tiêu chí của người dùng trẻ.

Bên cạnh pin, thiết kế cũng là một trong những nâng cấp đáng chú ý trên Oppo A92. Không còn phiên bản giọt nước, hãng lần đầu mang thiết kế màn hình chấm O lên thế hệ A series.

Màn hình 6,5 inch, các cạnh bên rộng 1,73 mm, nâng tỷ lệ hiển thị đạt 90,5%. Độ phân giải Full HD, mật độ điểm ảnh 405 ppi, độ sáng tối đa 480 nits, màn hình mang lại trải nghiệm hiển thị rõ ràng dưới ánh sáng mạnh, giúp người dùng xem rõ nội dung hơn khi di chuyển ngoài trời. Công nghệ màn hình trên Oppo A92 đạt chứng nhận bảo vệ mắt từ TuV Rheinland, có thể lọc ánh sáng xanh của màn hình và giảm tác hại đối với mắt.

Nếu Oppo chọn tối giản hoá không gian hiển thị trên màn hình, thì hãng lại mang đến trải nghiệm thị giác thú vị ở mặt lưng.

Mặt lưng của A92 dùng chất liệu nhựa với hiệu ứng gradient bắt mắt và nổi bật bởi các họa tiết được tạo bởi ánh sáng hội tụ vào cụm camera. Ở góc nghiêng khoảng 45 độ, mặt lưng sẽ chuyển màu nhẹ nhàng. Oppo A92 có thiết kế bo cong 3D mềm mại, khung viền được phủ lớp sơn nhám tạo cảm giác máy được hoàn thiện bằng chất liệu kim loại. Có thể nói dù sử dụng chất liệu nhựa, Oppo A92 vẫn mang đến sự sang trọng trong thiết kế và cảm giác chắc tay khi cầm nắm.

Mặt lưng của A92 dùng chất liệu nhựa với hiệu ứng gradient đẹp mắt và nổi bật.

Với A92, dù đầu tư nhiều vào pin và thiết kế, Oppo không bỏ quên thế mạnh của mình. Camera chính 48 MP được đặt ở vị trí trung tâm, các camera còn lại, gồm ống kính góc siêu rộng 119 độ và 2 camera chân dung, bố trí xung quanh tạo thành hình chữ C, cho phép người dùng thoả sức sáng tạo nên thước ảnh của riêng mình, dù đó là chụp cảnh đêm, selfie hay quay video.

Đặc biệt, tính năng quay video chống rung được thừa kế từ Find X2 trở thành “đặc sản” mới trên thế hệ smartphone phân khúc tầm trung của Oppo. Áp dụng cho cả chế độ thường và góc rộng, chức năng quay slow-mo 120 khung hình/giây giúp người dùng trẻ dễ dàng ghi lại những khoảnh khắc độc đáo. Những thước phim trên Oppo A92 cũng sắc nét và ấn tượng hơn nhờ chế độ video 4K.

Camera được xem là một trong những thế mạnh lớn nhất của Oppo.

Bắt đầu thập kỷ mới với chiến binh A91 đầy ấn tượng, tiếp đến, A31 trở thành smartphone bán chạy nhất quý I tại hệ thống Thế Giới Di Động và FPT, Oppo chọn pin 5.000 mAh làm “quân cờ chiến lược” trong cuộc đua của smartphone phân khúc tầm trung. Cùng với đó, thiết kế thời trang, 2 phiên bản màu bắt mắt là trắng sành điệu và đen mạnh mẽ, hiệu năng ổn định… Oppo nỗ lực tạo điểm nhấn trên thị trường smartphone bằng những smartphone xịn xò so với tầm giá.